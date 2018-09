Hugo Calderano no top 10 do ranking mundial

O carioca Hugo Calderano inicia o mês de setembro novamente entre os dez melhores mesatenistas do planeta. No ranking divulgado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa, ele aparece em décimo lugar, com 12.815 pontos e está 1.154 pontos atrás do Wong Chun Ting, de Hong Kong, que ocupa a nona posição. O líder da lista é o chinês Fan Zhendong (17.001), seguido pelos também chineses Xu Xin (15.610) e Lin Gaoyuan (15.189). O segundo melhor brasileiro é Gustavo Tsuboi, na 45ª posição (47º no ranking anterior). Entre as mulheres, poucas alterações. Bruna Takahashi segue sendo a melhor entre as brasileiras, agora em 70º lugar (estava em 71º).