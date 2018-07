HU na berlinda

Vereador Parra: “O HU que tire os pacientes da UPA” (Foto: Divulgação)

O vereador Roberto Parra (MDB) pretende manter vigilância acirrada nos corredores do HU (Hospital Universitário) de Cascavel e cobrar do governo estadual o cumprimento das obrigações em relação aos casos de pacientes que deveriam ser transferidos das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) e não são.

Contestando os “burburinhos” em grupos de WhatsApp e redes sociais, Parra apresentou os documentos que comprovavam a permanência de uma paciente de 55 anos por 60 dias na UPA Brasília. Os relatórios são públicos e foram divulgados no Portal da Prefeitura de Cascavel.

“Estavam dizendo que eu menti, mas os documentos estão aqui para comprovar. Isso é uma vergonha. É responsabilidade do Estado. Não adianta me ameaçar, tenho documentos. O HU que se coce e tire os pacientes das UPAs”, desabafou o parlamentar.

Na semana passada, a Comissão Parlamentar de Saúde fez uma visita ao HU e constatou 22 leitos vazios.

Segundo a direção, estavam em processo de limpeza.

Enquanto isso, as UPAs atendem acima da capacidade e os pacientes que deveriam ser internados em no máximo 72 horas passam dias nas macas da unidade.

Procurado pela reportagem, Parra disse que vai encaminhar o caso para o MP (Ministério Público). “A UPA, que possui 40 leitos, chega a receber o dobro. É o Estado que precisa internar. Se for preciso, que coloquem os pacientes nos corredores do HU, em macas. Não é responsabilidade do Município atender pacientes em meio a outros com transtornos psiquiátricos e até detentos”.

Ala de Queimados?

Roberto Parra questiona ainda a demora na Ala de Queimados, que, segundo ele, está pronta, com móveis, mas não está apta a receber pacientes. “Vou vistoriar e não podem impedir nossa entrada na Ala de Queimados. Queremos saber o motivo de não abrirem: querem esperar a política?”