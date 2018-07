Hotéis de Foz têm ocupação média de 73% nas férias de julho

Hotéis ou resorts cinco estrelas estão com média de 74% de ocupação durante as férias (Foto: Mabu Thermas Resort)

A rede hoteleira de Foz do Iguaçu terá ocupação média de 73% durante as férias de julho, revela pesquisa realizada pelo Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) em 28 meios de hospedagem da cidade. O número fica apenas 3% abaixo da intenção de reservas no mesmo período do ano passado.

Os hotéis duas estrelas estão entre os mais procurados, com média de 76%. Em seguida aparecem os cinco estrelas, com 74%. Os quatro e três estrelas estão na casa de 72% e 69%, respectivamente.

As férias de julho têm alto índice de hóspedes estrangeiros, em especial argentinos. Este ano os brasileiros são responsáveis por 67% das reservas. Já os turistas de outras nacionalidades fizeram 33% dos pedidos antecipados por apartamentos.