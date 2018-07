Horóscopo do dia 31 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Hoje, intrigas no ambiente profissional não estão descartadas. Mantenha seus projetos em segredo no trabalho - confie em seu pressentimento. Compartilhe suas fantasias com o par para apimentar o sexo.

Touro

Não pense duas vezes antes de se aventurar em um projeto mais arriscado. Não recuse convites para encontros e passeios: sair da rotina será muito divertido! Amigo(a) pode despertar novos sentimentos.

Gêmeos

A vida profissional vai ocupar grande parte da sua atenção e você tem tudo para alimentar planos mais ambiciosos. Excesso de trabalho pode causar cobranças da família. Tente dar atenção a quem ama.

Câncer

Bom dia para investir em parcerias, principalmente no setor do trabalho. Mas talvez precise de mais diálogo para acertar algumas arestas. Boas energias para quem já tem compromisso e para a paquera.

Leão

Você não terá dificuldade para solucionar problemas difíceis no serviço, ainda mais se seguir a sua intuição. Bom dia para organizar as coisas em casa. Na paquera, aposte na sensualidade para fisgar quem deseja.

Virgem

Bom dia para lidar com as diferenças em seus relacionamentos: conversando, tudo vai se acertar. Você pode conhecer pessoas, o que é sempre positivo na vida profissional. Pode dar um passo mais sério no namoro.

Libra

Há chance de melhorar as finanças e ganhar mais, só que a grana será proporcional ao seu esforço. Uma pessoa da família pode pedir ajuda -- estenda a mão. A dois, vale a pena ceder em algumas coisas.

Escorpião

Será mais fácil envolver os colegas e as pessoas próximas em seus projetos. Embora você conte com a sorte no trabalho, tente reservar um tempo para curtir a vida. Paixão e prazer ao lado de quem você ama.

Sagitário

Hoje, você vai se desdobrar para conquistar segurança financeira para a sua família. Aproxime-se mais dos parentes e deixe as diferenças de lado com alguém conservador. A dois, clima de cumplicidade.

Capricórnio

Sua habilidade para se comunicar ganha destaque. O astral é favorável para marcar reunião, expressar suas ideias e fazer contatos importantes. No amor, um lance passageiro deve massagear seu ego.

Aquário

Nas finanças, é hora de traçar metas realistas e colocar as mãos na massa para melhorar a situação. Já na relação, nada de possessividade com seu par, caso contrário, uma briga não está descartada.

Peixes

Seu jeito confiante e seguro vai causar uma ótima impressão nos outros. Aproveite as energias positivas para investir no seu crescimento pessoal. Talvez tenha que ceder em alguns pontos para se entender com o par.