Horóscopo do dia 31 de agosto de 2018

Áries

Pode estar mais detalhista no serviço. Tanto perfeccionismo pode trazer exaustão física e mental. Há risco de se desentender com parente. Romance à distância pode dar certo sim, acredite. Palpites: 76, 13 e 94. Cor: branco.

Touro

Pode rolar perda financeira, até com dinheiro de outras pessoas, portanto, mantenha-se alerta e não gaste à toa. Cuide mais da sua saúde. Desejo sexual continua em alta na vida amorosa. Palpites: 95, 50 e 59. Cor: preto.

Gêmeos

Uniões e parcerias têm muito a ensinar a você. Mas, não é bom ser tão dependente das pessoas. Divergências na vida a dois serão facilmente superadas com diálogo e sinceridade. Palpites: 87, 24 e 51. Cor: azul-claro.

Câncer

Sua mente pode estar um pouco mais fechada. Há chances de enfrentar dificuldade no emprego. Em família, seu coração vai estar generoso. Fique mais com seu amor e ajude no que puder. Palpites: 07, 61 e 70. Cor: lilás.

Leão

Pode encontrar um pouco de dificuldade para resolver problemas no trabalho. Aos poucos, com sua criatividade, as soluções devem aparecer. Na paquera, seja sincero(a), valeu? Palpites: 26, 35 e 62. Cor: marrom.

Virgem

Vai conseguir apoio de pessoas importantes graças à sua simpatia. Assuntos de família vão exigir paciência e responsabilidade. Encontro em família favorece novas conquistas. Palpites: 09, 72 e 27. Cor: vinho.

Libra

Imprevistos devem atrapalhar contatos e comunicações. Estudos também podem enfrentar desafios. Concentre-se para resolver tudo. Na paquera, pode rolar uma paixão à primeira vista. Palpites: 82, 91 e 10. Cor: vermelho.

Escorpião

O destaque desta manhã fica para o setor financeiro. No trabalho ou em família, ajuda inesperada pode pintar e trazer tranquilidade. O romance pede de menos ciúme e mais confiança. Palpites: 65, 92 e 11. Cor: prata.

Sagitário

Você tem trabalhado com muita responsabilidade. Não deixe de relaxar um pouco também: faça algo de que goste. Se está a fim de uma nova paixão, acredite no seu poder de sedução! Palpites: 57, 21 e 75. Cor: dourado.

Capricórnio

Não tenha medo de assumir novas responsabilidades no trabalho e em casa. Mantenha o foco, se organize e vá à luta! Se pintar problema a dois, somem forças para resolver tudo. Palpites: 94, 67 e 76. Cor: cinza.

Aquário

Pode sentir vontade de ser mais popular. Conte com a ajuda de pessoas mais velhas. Conviver mais com os amigos será ótimo para você e o par. Nova paquera pode estar por perto. Palpites: 14, 05 e 68. Cor: amarelo.

Peixes

O sucesso vem, mas com esforço. Seriedade para lidar com dinheiro vai ser essencial para que as coisas saiam do jeito que imaginou. Pessoa mais velha pode atrair seus olhares. Palpites: 42, 15 e 24. Cor: rosa.