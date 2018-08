Horóscopo do dia 30 de agosto de 2018

Áries

Sua busca por novos conhecimentos segue forte. Viagens e estudos estão recebendo ótimas energias astrais, aproveite! Tudo indica que vão rolar surpresas na vida a dois. Palpites: 93, 75 e 39.

Touro

Cautela ao lidar com heranças, pagamentos de impostos e taxas. Não se decepcione se os planos furarem: mude o que for preciso e vá em frente. Problemas podem acirrar a crise na vida a dois.

Gêmeos

Não se preocupe com coisas sem importância. Sensibilidade nas parcerias, sejam pessoais ou de trabalho: você conseguirá sentir o que o outro precisa. Lance recente pode ficar mais sério.

Câncer

Bom dia para trabalhar com serviço público, pequenos animais, alimentação e cozinha. Criatividade e inspiração em casa. Não permita que assuntos profissionais atrapalhem sua vida amorosa.

Leão

O astral no serviço deve ser dos melhores. Porém, vá devagar com assuntos ligados à grana: há risco de perdas. Na vida amorosa, muito prazer e descontração: curta a boa fase!

Virgem

Astral ótimo para lidar com artigos domésticos, decoração ou higiene da casa. Família pode ajudar em questões pessoais e no trabalho. Vida a dois pede momentos relaxantes no aconchego do lar.

Libra

Sua paciência com a rotina em casa e no serviço está pequena. Evite distrações. Se tem algum vício, hoje é um bom dia para deixá-lo para trás. No romance, abra o jogo para acertar as coisas com o par.

Escorpião

Cresce sua necessidade de segurança material. Trabalhe duro e poupe um pouco mais, ok? Em casa, possível discussão com filhos. O ciúme pode ser o vilão do seu relacionamento amoroso.

Sagitário

O trabalho segue sua rotina, mas seu humor pode alterar bastante durante o dia. Forte ligação com a família. Se o assunto é paquera, vá fundo, pois seu charme e magnetismo vão impressionar.

Capricórnio

No serviço, finalize suas pendências. Se for preciso, procure trabalhar sozinho(a). Cuidado para não perder documentos. Se busca novas emoções, um amor proibido pode mexer com sua cabeça.

Aquário

Facilidade para lidar com finanças: vai saber como ganhar mais. Você e seu amor precisam ter mais vida social. Saia um pouco mais: vai ser bom para o relacionamento.

Peixes

Vai ser um dia agitado e há possibilidade de discutir com mãe ou mulheres da família. Mantenha os pés no chão. Atração por alguém mais velho ou mais experiente vai falar mais alto!