Horóscopo do dia 29 de agosto de 2018

Áries

Você vai esbanjar disposição, mas não deixe a teimosia atrapalhar. Ser mais flexível tem suas vantagens e ajuda a evitar dor de cabeça. Seja você mesmo(a) e vai deixar o par encantado!

Touro

No trabalho, priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, assim, vai se sentir mais à vontade. Preste atenção em seu sexto sentido. A tentação de se envolver em um lance proibido irá crescer.

Gêmeos

Você não terá receio de se envolver em algo mais arriscado, inclusive na vida profissional. Vai curtir momentos agitados ao lado dos amigos. Com o par, o companheirismo tem tudo para crescer.

Câncer

Concentre-se e faça o possível para colher o reconhecimento que merece dos superiores. Cuide da sua aparência e saúde. Alguém com boa posição social pode despertar seu interesse.

Leão

Bom dia para entrar em contato com pessoas queridas que estão longe. No trabalho, troque informações, ensine o que sabe e aprenda mais com os colegas. Romance à distância protegido.

Virgem

Mudanças inesperadas podem trazer novidades no trabalho. Você estará mais sensível e deve descobrir algo que não esperava. Pode viver momentos inesquecíveis com o par!

Libra

Será preciso flexibilidade para se entender com as pessoas. No trabalho, parceria terá a proteção dos astros. No romance, você fará o que for preciso para proteger seu relacionamento.

Escorpião

Excesso de conversas ou distrações não serão bem-vindas no serviço. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos. A vida amorosa ou a paquera pode ficar em segundo plano.

Sagitário

Um astral mais leve e descontraído deve marcar esta quarta. Explore seu charme para encantar e convencer as pessoas, inclusive no trabalho. Você vai fazer muito sucesso na conquista!

Capricórnio

Reserve um tempo para cuidar da família e tudo deve correr com mais tranquilidade. Trabalho que pode ser desenvolvido em casa conta com excelentes energias. Ciúme pode influenciar sua vida amorosa.

Aquário

Bom momento para cuidar de tarefas que envolvem contato com o público, reunião com clientes ou pequenos deslocamentos. Se anda de olho em alguém, use seu charme para ter sucesso.

Peixes

Você vai se apegar mais ao que possui e isso pode fazer diferença na hora de lidar com dinheiro. Aproveite para incrementar a poupança. Se está só, vai sonhar com estabilidade emocional.