Horóscopo do dia 28 de julho de 2018

Áries

Aposte na cooperação e some forças com os colegas para agilizar as tarefas. Os astros enviam ótimas vibrações para o amor e quem está só terá boas oportunidades de iniciar um namoro. Palpites: 46, 37 e 01. Cor: amarelo.

Touro

Você vai encarar o serviço com muita responsabilidade e vai fechar a semana com o serviço em dia. Evite se sobrecarregar de tarefas, pense na sua saúde. Há chance de romance com alguém conhecido. Palpites: 92, 83 e 47. Cor: branco.

Gêmeos

O dia deve fluir bem e você vai se entender com todo mundo. Você terá muita facilidade para defender suas ideias. Tome a iniciativa na conquista e surpreenda o alvo. Na união, invista na sedução. Palpites: 12, 30 e 93. Cor: roxo.

Câncer

Vai se preocupar mais com as finanças, com o conforto e a segurança da família. Controle sua alimentação. A paquera ficará em segundo plano. A dois, vai querer o aconchego do seu ninho de amor. Palpites: 49, 13 e 31. Cor: branco.

Leão

A Lua realça seu poder de comunicação: você saberá o que dizer para agradar as pessoas. Se está em busca de emprego, pode se dar bem em entrevistas. Beleza, simpatia e bom papo serão seus trunfos na paixão. Palpites: 23, 77 e 50. Cor: preto.

Virgem

O céu indica que você vai se preocupar mais com a sua segurança e estabilidade no emprego. Na vida amorosa, cuidado com cobranças, ciúme e atitudes possessivas. Palpites: 60, 69 e 96. Cor: azul-claro.

Libra

Aposte no seu charme e jogo de cintura para contornar obstáculos, cativar as pessoas e alcançar suas metas. Sintonia com amigo(a) pode se transformar em paixão. No romance, estimule o companheirismo. Palpites: 52, 70 e 43. Cor: lilás.

Escorpião

A Lua alerta que você não deve se expor nem comentar seus planos. Manter a discrição ajudará você a afastar os invejosos e a ir mais longe. Confie na sua intuição! Na união, não dê ouvidos a fofocas. Palpites: 53, 44 e 98. Cor: marrom.

Sagitário

Bom dia para pensar e investir nos seus projetos para o futuro. Busque aliados para atingir os seus objetivos e conte com os amigos para o que precisar. A dois, vai querer mais companheirismo. Palpites: 00, 90 e 27. Cor: vinho.

Capricórnio

Ótimo astral para quem sonha em mudar os rumos da carreira, arrumar um novo emprego ou conquistar uma promoção no trabalho. A ordem é ir em busca do que deseja. Desejos à flor da pele. Palpites: 28, 10 e 46. Cor: vermelho.

Aquário

Pode liderar uma equipe no trabalho e terá facilidade para ensinar o que sabe aos colegas. À noite, ótimas energias para quem planeja viajar. No romance, um pouco de ousadia pode ser estimulante. Palpites: 38, 65 e 11. Cor: prata.

Peixes

Mudanças ou novidades no emprego podem trazer apreensão, mas você terá garra e competência de sobra para encarar qualquer desafio. A dois, capriche na sedução! Palpites: 66, 93 e 84. Cor: dourado.