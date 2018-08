Horóscopo do dia 28 de agosto de 2018

Áries

Logo cedo, aproveite para resolver qualquer pendência no trabalho de maneira discreta. A Lua vai brilhar em seu signo, trazendo à tona suas qualidades. Seu charme vai fazer sucesso na paquera.

Touro

Hoje, seu lado aventureiro está em alta e você pode se divertir com as suas amizades. Mas tenha cautela com a saúde e fique longe de exageros. A dois, o ciúme pode causar algumas rusgas com o par.

Gêmeos

Nas amizades, se anda se desentendendo com alguém próximo, isso pode se agravar. É melhor redobrar a atenção para não perder uma informação importante. Os amigos vão ajudar na paquera.

Câncer

Boa parte de sua atenção vai se voltar para o trabalho e você não vai esconder seu lado ambicioso. Só não deixe que isso interfira em seus relacionamentos. Saia da rotina com o par.

Leão

Bom momento para se concentrar nos estudos ou fazer um curso. O desejo de se divertir vai falar mais alto, porém, evite os exageros. Cuidado com o ciúme se tem compromisso.

Virgem

Ótimo dia para seguir sua intuição e repensar algumas coisas. Redobre a atenção com o que fala, já que fofocas não estão descartadas. Pode surgir briga no namoro, mas mantenha a calma.

Libra

Você conseguirá se entender melhor com colegas, amigos ou familiares. Trabalho feito em casa pode ter um resultado melhor do que você imagina. Há sinal de romantismo com o par.

Escorpião

Bom astral para se concentrar no trabalho, cuidar das tarefas do dia a dia ou fazer novos contatos com clientes. Pode cair de amores por alguém que acabou de conhecer.

Sagitário

Com a Lua em seu paraíso astral, tudo deve fluir com mais tranquilidade. Bom momento para fazer uma fezinha, porém, tenha cautela com os gastos agora. Os momentos a dois prometem romantismo.

Capricórnio

Se precisa lidar com documentos, cuide disso logo cedo. Você poderá contar com o apoio da família se precisar de dinheiro. Na relação, pode resolver qualquer impasse com uma boa conversa.

Aquário

Você vai se sair bem expressando suas ideias. Ainda assim, tenha cautela e escolha bem o que resolve compartilhar com os outros para evitar mal-entendido. Na vida a dois, podem ocorrer atritos.

Peixes

Logo cedo, aproveite para trocar ideias os amigos. Mais tarde, poderá organizar as finanças com tranquilidade. Concentre-se no trabalho e evite o excesso de otimismo. Reforce os laços com quem ama.