Horóscopo do dia 27 de julho de 2018

Áries

Seu entusiasmo e sua determinação vão contagiar os colegas e podem garantir grandes conquistas para você. Evite se distrair com conversas e fofocas. A Lua estimula o romance. Palpites: 09, 27 e 81. Cor: vermelho.

Touro

O convívio com a família deve ser animado, mas controle suas reações para não brigar à toa. Com o dinheiro, não é hora de esbanjar! Na união, programas caseiros prometem ser excitantes! Palpites: 46, 19 e 91. Cor: laranja.

Gêmeos

O dia pode começar meio tenso em casa: tenha jogo de cintura! O astral será mais leve à tarde. A Lua indica novidades na paquera e romantismo na vida a dois. Palpites: 47, 83 e 38. Cor: creme.

Câncer

Você conseguirá administrar seus gastos e identificar formas de ganhar mais dinheiro. No emprego, cuidado com segredinhos e reclamações. A dois, controle a sua possessividade. Palpites: 21, 03 e 39. Cor: azul-vivo.

Leão

Preocupação com grana pode incomodar no início do dia e é melhor não contar com amigos, pois pode acabar se enrolando ainda mais. Na paquera, tome a iniciativa e mostre o que quer. Palpites: 31, 67 e 58. Cor: bege.

Virgem

Procure ser mais flexível. Deve descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Quem está livre pode se apaixonar por uma pessoa comprometida ou se envolver num namoro secreto. Palpites: 77, 32 e 14. Cor: azul-marinho.

Libra

Amigos podem dar uma força importante para você realizar um projeto ou conseguir algo que deseja. Mas tenha cuidado com fofocas e falsidades. Vai encantar quem quiser nas paqueras. Palpites: 60, 51 e 69. Cor: verde.

Escorpião

Vai querer melhorar de vida e lutará com unhas e dentes pelo que quer. Vai impressionar todo mundo no emprego com sua ousadia e determinação. Evite disputas de poder com o par. Palpites: 52, 07 e 88. Cor: verde-claro.

Sagitário

Pode ter sucesso em assuntos relacionados à Justiça: lute por seus interesses. Trabalho em equipe fica melhor à tarde. Boa fase para encontrar amigos, conhecer gente nova e paquerar. Palpites: 35, 44 e 89. Cor: preto.

Capricórnio

Pode ter dificuldade para se concentrar de manhã. É um bom dia para mudar o que incomoda. Fase decisiva na união: relação ruim tende a terminar e romance apaixonado ficará mais sólido. Palpites: 00, 36 e 81. Cor: pink.

Aquário

De manhã, pode ter desafios. Há risco de atrito com amigos e de perder dinheiro. Você terá mais chance de progredir à tarde. Se já achou sua alma gêmea, renda-se à paixão! Palpites: 46, 19 e 10. Cor: amarelo.

Peixes

Pode assumir novos desafios no emprego. Atividade em grupo ou parceria com parentes vai exigir jogo de cintura. A Lua indica mudanças à tarde. Clima quente na conquista, no romance e no sexo. Palpites: 11, 56 e 38. Cor: branco.