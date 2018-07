Horóscopo do dia 26 de julho de 2018

Áries

Com a ambição em destaque, você vai se empenhar em dobro para conseguir reconhecimento no serviço. Bom momento para experimentar algo diferente no visual. É hora de fazer planos a longo prazo com o par.

Touro

Bom dia para trabalhar em grupo e contribuir com os colegas. O desejo de ampliar seus conhecimentos deve crescer. Paquera com alguém distante está protegida. Saia da rotina com quem ama!

Gêmeos

Algumas transformações são inevitáveis, por isso, aproveite para se desapegar de velhos hábitos. Se está pensando em trocar de emprego, é um bom momento. Se quer reatar com um ex, aproveite para se aproximar.

Câncer

Se anda pensando em firmar uma sociedade, vai contar com o apoio das estrelas. Faça o possível para espantar a solidão e buscar a companhia de pessoas queridas. Um lance recente pode se firmar agora.

Leão

Bom dia para se concentrar nas tarefas e mostrar que dá conta do serviço. O dinheiro deve entrar, mas será proporcional ao seu esforço, ok? Talvez seja preciso apoiar mais a pessoa amada.

Virgem

Seu charme será uma ferramenta importante e você pode usar isso a seu favor até no serviço. Aproveite para convencer as pessoas e mostrar suas ideias. Atraente e interessante, você só ficará só se quiser.

Libra

Há chance de incrementar sua renda com algo feito em casa ou com serviços para o lar. Mas, se está em busca de trabalho, peça uma indicação a uma pessoa da família. Amor antigo pode reaparecer de repente.

Escorpião

Seu raciocínio rápido e a habilidade para lidar com as palavras ajudam você a se destacar em serviços com o público. Passeio com os amigos ajudam a levantar o astral. Declaração de amor deve aquecer seu coração.

Sagitário

Pode surgir a chance de fazer um ótimo negócio. Se anda de olho em uma promoção, essa é a hora de mostrar quanto você se dedica ao que faz. A necessidade de segurança emocional marca a vida amorosa.

Capricórnio

O astral é favorável para lidar com pessoas de fora, inclusive no trabalho. Vale a pena investir em um curso ou passeio que deseja fazer há tempos. Se anda de olho em alguém, um bom papo ajuda a se aproximar.

Aquário

Vale a pena cuidar de algumas coisas em segredo, afinal, nem todo mundo merece confiança. Pode se interessar por assuntos ligados a religião ou misticismo. Clima de mistério ajuda a acender o desejo de quem ama.

Peixes

É hora de sair da mesmice, seja no trabalho ou na vida pessoal. Aproveite para mostrar seu lado mais altruísta -- reserve parte do seu tempo para ajudar quem precisa. Pode pintar atração por colega.