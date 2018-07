Horóscopo do dia 25 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Pense duas vezes antes de gastar. Você estará mais aberto(a) para tentar algo novo, desde que seja em prol da carreira. Você pode se interessar por alguém popular e disputado. No namoro, melhor evitar a possessividade.

Touro

Bom dia para iniciar um curso ou trocar informações com os colegas. O astral é favorável para agir em equipe no trabalho. Em casa, não queira que tudo seja feito do seu jeito. Novidades interessantes no romance.

Gêmeos

Dia favorável para fazer algumas mudanças no serviço e tentar uma maneira diferente de cuidar das tarefas rotineiras. Há sinal de problemas com fofocas. Mais atraente, tem tudo para encantar no amor.

Câncer

Junte forças para atingir o resultado esperado no serviço, mas com menos esforço. Não é a melhor hora para pedir ou emprestar dinheiro a um amigo. Resolva divergências na relação amorosa apostando na diplomacia.

Leão

Mergulhe no serviço e mostre seu lado responsável se quiser dar conta de tudo o que deve aparecer hoje. Para subir na carreira, deixe a arrogância de lado. Nova paquera pode pintar no ambiente de trabalho.

Virgem

Hoje, aproveite o astral favorável para cuidar de serviços que precisam da colaboração dos colegas. Você conta com a sorte: faça uma fezinha! No amor, clima romântico embala os momentos a dois.

Libra

Bom dia para correr atrás do sonho da casa própria ou comprar algo para a casa que deseja há tempos. Nas amizades, o clima pode ficar tenso. No seu lar, você vai se sentir confortável para mostrar seu carinho a quem ama.

Escorpião

Hoje, você pode ter que encarar a concorrência de colegas se está pensando em disputar uma promoção. Você pode fazer contatos importantes, o que pode agitar as coisas também na paquera. Descontração no romance.

Sagitário

No trabalho, será preciso redobrar os esforços, manter os pés no chão e ser realista. As estrelas enviam excelentes energias para as finanças. No amor, o sentimento de posse pode ser um problema.

Capricórnio

Terá disposição para melhorar sua situação profissional. Explore os seus pontos positivos para conseguir o que deseja. Pode surgir dificuldade no namoro, por isso, tente manter a paz.

Aquário

Agir nos bastidores pode ser a melhor pedida hoje. Se acha que tem chances de conquistar uma promoção, siga seus instintos. Você e a pessoa amada podem enfrentar altos e baixos se não souberem lidar com o ciúme.

Peixes

No trabalho, será preciso atenção para não se envolver em um mal-entendido. A convivência com os amigos está em destaque. Saia da rotina e use a criatividade para surpreender o seu par!