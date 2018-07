Horóscopo do dia 24 de julho de 2018

Áries

Use seu senso prático no trabalho, mas também dê atenção ao seu sexto sentido. Se usar seu charme, será mais fácil convencer as pessoas a embarcarem nos seus projetos. Pode rolar um lance com pessoa mais experiente.

Touro

O desejo de fazer mudanças pode falar mais alto hoje, seja no trabalho ou na sua casa. Confie mais na sua intuição e pode descobrir quem merece a sua confiança. Na paquera, pode surgir disputa com amigo(a).

Gêmeos

Há boas chances de ver seu esforço reconhecido, mas será preciso agir com bom-senso e colocar as mãos na massa. Alguém da família pode oferecer conselhos: preste atenção. Desejos intensos na vida a dois.

Câncer

Mostre dedicação no emprego e a recompensa poderá ser sentida no bolso. Aposte na comunicação para se entender melhor com as pessoas. Vida a dois protegida. Use seu charme para fisgar quem deseja!

Leão

O ambiente de trabalho conta com muita criatividade e alto-astral. Nas finanças, aja com cautela. À noite, procure dar mais atenção à sua saúde. Carinho com quem ama. Pode ter sucesso na paquera!

Virgem

Alguém de casa pode precisar do seu apoio. Seja um pouco mais flexível e verá como a convivência com os colegas só tem a ganhar. A Lua entra em seu paraíso astral, trazendo momentos de prazer no amor.

Libra

No trabalho, aproveite para expressar suas ideias e preste atenção no que os outros dizem também. Em casa, deixe a rotina de lado e aproveite para seduzir o seu amor. Se está só, lembranças de ex deixam saudade.

Escorpião

Bom dia para melhorar sua situação financeira e até batalhar por um aumento. Vivacidade e esperteza podem fazer a diferença nas relações pessoais e profissionais. Se está só, pode surgir um amor à primeira vista.

Sagitário

Defina as suas metas e vai conseguir realizar suas tarefas profissionais ou colocar os estudos em ordem. Tome a iniciativa e as coisas caminharão melhor. Na vida amorosa, vai priorizar a estabilidade.

Capricórnio

Preste atenção às mensagens que a sua intuição envia: você pode se dar muito bem! Assunto profissional que precisa ser resolvido fora do ambiente de trabalho conta com boas energias. No amor, vai esbanjar charme.

Aquário

Se quer alcançar metas profissionais, junte forças com colegas que têm o mesmo objetivo. Ligue suas antenas para agarrar uma boa oportunidade de encher o bolso. Paquera proibida pode se tornar mais atraente agora.

Peixes

Astral favorável para assumir novas responsabilidades e mostrar sua dedicação no trabalho. A companhia dos amigos ajuda a tornar sua noite mais animada. A dois, o companheirismo deve crescer.