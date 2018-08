Horóscopo do dia 24 de agosto de 2018

Áries

No serviço, fuja de atrito. Já no lar, tudo deve correr tranquilamente. Aconchego em família. Com o par, valorize as afinidades e parem de ficar procurando problema. Nova conquista em andamento.

Touro

Bons contatos por telefone, redes sociais ou mesmo em viagem. Afaste pensamentos negativos. Não misture trabalho e relação amorosa. Separando bem as coisas, vocês serão mais felizes!

Gêmeos

Há chances de pequenas mudanças no seu serviço. Se está sem emprego, trace planos para conseguir uma vaga. Não desperdice sua grana. A Lua libriana ressalta seu magnetismo: paquera favorecida.

Câncer

Sua simpatia anda em alta, atraindo pessoas de todo tipo para perto de você. Só precisa se ligar para que não abusem da sua boa vontade. Curta o aconchego da sua casa com a pessoa amada.

Leão

Fique alerta para não falar mais do que deve. Na vida amorosa, nada de segredos ou mentiras. Colocar os pingos nos is é o que vocês precisam fazer.

Virgem

Use sua intuição e criatividade para resolver pendências financeiras. Se quer que sua vida a dois caminhe em paz, diminua a carga de ciúme. Ele pode, até, atrapalhar quem está a fim de uma nova paixão.

Libra

Seu comportamento pode estar um pouco imprevisível hoje, já que sua vontade de sair da rotina será imensa. Se busca alguém especial no amor, pode ter uma boa chance agora.

Escorpião

Pequenas mudanças na rotina de trabalho devem te animar. Vai ser mais fácil encontrar soluções para conflitos entre amigos. Você e o par podem superar algo que vinha atrapalhando o romance.

Sagitário

Criatividade ajuda no trabalho ou na busca por um novo emprego. Cuidado com a impulsividade: pode acabar metendo os pés pelas mãos. Sexualidade ousada vai unir ainda mais você e seu amor.

Capricórnio

Manter o equilíbrio nas associações ou parcerias de trabalho deve ser bem importante para você. Se está na solidão, pessoa experiente ou de posição social diferente da sua deve chamar a sua atenção.

Aquário

Bom astral para trabalhar com moda, cosméticos, produtos de higiene, enfermagem, trabalho social e nutrição. Tenha jogo de cintura hoje! Paixão deve rolar em viagem ou ambiente de estudos.

Peixes

Trabalho segue na rotina: basta que cumpra todas as tarefas que assumiu. Use sua criatividade se precisar de uma grana extra. Festas, reuniões e baladas podem melhorar a vida amorosa.