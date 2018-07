Horóscopo do dia 22/07

Áries

Enquanto o Sol, em conjunção com seu regente, Marte, inicia o trânsito em Leão, você se sentirá ainda mais cheio de energia e louco para dar andamento a todos os seus projetos! Mas cuidado, ariano, nada de pressa, pois se você não planejar direito as suas iniciativas acabará dando com os burros n´água.

Touro

Enquanto seu regente, Vênus, estiver transitando na área relativa às suas finanças, você terá muitas ocasiões para fazer bons negócios e fechar contratos o que, neste período difícil, não deve ser desprezado. Então você deve aproveitar para dar andamento a alguns planos engavetados ou empacados até agora!

Gêmeos

Enquanto o benéfico Vênus estiver transitando em seu signo você pode continuar sorrindo porque muitas coisas estão finalmente dando certo em sua vida. Porém, parece que no fundo você não consegue se sentir inteiramente satisfeito. Afaste de seu coração essa sensação estranha que causa confusão e incerteza.



Câncer

O Sol deixou o seu signo e a Lua se juntou a ele no signo de Leão, deslocando o foco das energias na área relativa às finanças. Você pode pensar em fazer novos investimentos e tomar iniciativas que sejam relativas a novos empreendimentos. As configurações astrológicas desta semana alimentadas pela Lua Nova de Leão indicam ser esse um ótimo período para as diversões e atividades culturais.

Leão

Você pode pensar em investir num novo empreendimento ou até aproveitar o período de ferias para fazer uma viagem de lazer. Só há um ponto negativo: a conjunção de Marte com o Sol indica período de maior irritabilidade e especialmente o perigo de acidentes!

Virgem

Esta semana você se sentirá mais preparado para uma rotina de trabalho, organizando sua vida e dando andamento aos seus projetos pessoais. Este aspecto também pode trazer algumas novidades como convites para participar de atividades coletivas e até para viajar com amigos.

Libra

Para manter tudo sob controle, você sofre muitas pressões provenientes de todo lado e precisa se desdobrar provocando tensões físicas e emocionais -para não falar das mentais-, que em muitos casos impedem um descanso tranquilo. Existe também uma oposição de seu regente com o planeta Saturno indicando o aumento da cristalização de sais: tome muita água!

Escorpião

A sua semana inicia com uma atividade intensa por causa dos inúmeros compromissos assumidos. Seus esforços estão dando melhores resultados e por causa disso você não deve desistir agora e nem mudar suas táticas. Procure aprender com os tropeços da vida evitando mágoas e rancores.

Sagitário

Você deve pensar de forma positiva se quiser ir adiante com seus projetos pessoais. Nesta semana procure ser feliz com os pequenos êxitos do dia a dia e não se queixe dos desafios que a vida lhe apresenta, mas aprenda a lidar com cada desafio de maneira a aprender uma lição por dia. O céu irá recompensá-lo!

Capricórnio

Algumas situações são como abscessos que quando estouram causam alivio e permitem que se cure algo que já estava desgastado e causando mal-estar. Você não está livre de novos desafios, mas alcançará alguns de seus objetivos e consequentemente se sentirá mais otimista enxergando o futuro de forma esperançosa. Cuide de sua saúde.

Aquário

Algumas situações familiares estão tão confusas que parecem como novelos de lã embaralhados, dos quais não se consegue encontrar nem o inicio e nem o fim. Você precisa redobrar a paciência e manter a calma se quiser alcançar os seus objetivos pessoais. Muitas vezes é necessário ceder um pouco para ganhar!

Peixes

Você continua a enfrentar vários desafios que podem resultar em perturbações emocionais que causam desesperança e tristeza. Porém, você precisa continuar firme em seus propósitos se quiser sair vitorioso desse período de crise, usando toda a sua criatividade e resiliência para se adaptar às novas possibilidades que a vida lhe apresenta.