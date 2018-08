Horóscopo do dia 22 de agosto de 2018

Áries

Se quer fazer algumas mudanças no visual, essa é a hora. Tente mexer os pauzinhos discretamente para melhorar sua posição no trabalho. No romance, críticas podem provocar brigas.

Touro

Bom dia para fazer contato com pessoas de fora e expandir seus interesses no trabalho. Só tenha cautela com a saúde -- evite os excessos. Diversão com sua cara-metade.

Gêmeos

Agarre uma oportunidade para subir na vida profissional. Não tenha receio de se arriscar e até trocar de emprego. Bom dia para abandonar velhos hábitos. A dois, cuidado com brigas.

Câncer

No trabalho, compartilhe suas ideias e aproxime-se de pessoas que pensam da mesma forma que você. Se está só, você vai sonhar com um relacionamento mais sério.

Leão

A saúde precisará de cuidados. Não deixe nada para mais tarde, assim, será mais fácil colocar as coisas em dia no serviço. Procure se esforçar para espantar a rotina na vida amorosa.

Virgem

Criatividade, bom humor e muita simpatia serão suas melhores armas no trabalho. Pode ter sorte em jogo ou aposta. Tenha cautela nos gastos. No romance, o ciúme pode ser problema.

Libra

Na saúde, conselho de um parente pode ser importante. Programa caseiro com quem ama será uma boa pedida. Há chance de reatar com ex-amor, se ainda existe paixão.

Escorpião

Seu lado falante se destaca. Aproveite para fazer contato com clientes ou com o público em geral. Mas cuidado com mal-entendidos. Paquera pode ser apresentado por alguém da turma.

Sagitário

Pode fazer um bom negócio com a ajuda da família ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria. Na vida a dois, você vai valorizar a estabilidade.

Capricórnio

Sua confiança está em alta e você saberá como usar seus pontos fortes no trabalho. É uma fase favorável para cuidar de assuntos pessoais. Na vida amorosa, surpreenda o par.

Aquário

No trabalho ou nas finanças, você tem mais chance de se dar bem se guardar algumas informações agora. Não confie tanto nos outros. Clima de mistério e sedução marca a paquera.

Peixes

Você vai alimentar grandes sonhos e não deve se conformar com a rotina. Aproveite o momento para viver novas experiências. Uma amizade colorida pode agitar seu coração.