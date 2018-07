Horóscopo do dia 21 de julho de 2018

Áries

Evite celebrar o sucesso dos outros como se fosse seu, busque o seu sucesso. Tente retirar o ciúme da sua vida, lembre-se que nele mora o perigo. Cor do dia: Amarelo.

Touro

Você está complicando as coisas que são simples. Evite ficar imaginando como o futuro será e viva. Dedique seu tempo para coisas produtivas. Melhor não teorizar nada, melhor fazer. Cor do dia: Azul Royal.

Gêmeos

Muita coisa interessante está acontecendo na sua vida. Cuidado para não se dispersar das atividades no trabalho. Deixe o que te encanta para depois do horário de expediente. Lembre-se tudo que encanta demais pode não ser realidade gêmeos. Cuidado com as ilusões. Cor do dia: bege.

Câncer

Está na hora de pensar na sua segurança e conforto, mas não vá ficar muito na sua zona de conforto. Se atreva a ir mais longe. Lembre que quem muito se acomoda não evolui. É sua hora de evoluir. Cor do dia: Verde musgo.

Leão

Encontre um lugar no qual possa se expressar, abra seu coração só no momento certo assim você evita problemas no amor e também evita as mágoas que podem estar no seu caminho. Não transforme as conversas em discussões. Mantenha a calma. Cor do dia: branco.

Virgem

Não esqueça que as manobras secretas nem sempre são a melhor saída. Olhe pela perspectiva mais segura quando se trata de escolhas no amor. Lembre que alguns ingredientes fazem com que o resultado seja imprevisível. Você sabe que sua a alma é jogadora.Cor do dia: lilás.

Libra

Tome cuidado com incidentes no amor e no trabalho, eles podem te causar uma perseguição em algum momento. Você precisa assumir o lugar de conciliador para que você ganhe mais apoio dos amigos e familiares, mas não se esqueça de olhar para o seu emocional, se sentir que está sendo prejudicado se afaste um pouco. Cor do dia: azul claro.

Escorpião

Há coisas que só você sabe e que precisa ser assim. Porém, isso não há de servir para você se convencer de estar levando alguma vantagem, porque os segredos são cargas pesadas que precisam de administração, não abra muito seus sentimentos. Cor do dia: laranja.

Sagitário

O futuro pode te entusiasmar e unir as pessoas que você mais ama. Lembre que é bom pensar em si próprio às vezes. Mesmo que o amor dure pouco, saboreie os mínimos detalhes. Cor do dia: Vermelho.

Capricórnio

O que parecia complicado demais para encarar, agora está mais fácil de aceitar. Lembre que foi só olhar de outro ponto de vista que as coisas ficaram mais leves. Você precisa aprender a olhar as coisas com mais calma e isso faz toda a diferença. Cor do dia: rosa.

Aquário

É possível que suas decisões te levem a um entendimento mais claro sobre o amor. Você precisa colocar em prática suas habilidades no trabalho, isso fará com que você evite desperdiçar seu tempo com coisas menos importantes. Cor do dia: cinza.

Peixes

Você está afundando em uma situação complexa. Manifeste seus talentos, só assim conseguirá colocar tudo em ordem. Essa é a oportunidade da sua vida de melhorar o seu destino e seguir em frente. Deixe os amores que te fizeram mal no passado e procure um novo amor, já está na hora de sair dessa maré ruim. Cor do dia: Vermelho vivo.