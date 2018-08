Horóscopo do dia 21 de agosto de 2018

Áries

Dedicar um tempo extra ao trabalho será a melhor pedida, ainda mais se está pensando em promoção. Vida social animada. Se anda de olho em alguém, capriche na hora de se produzir.

Touro

Vai sobrar disposição para passear, mas é importante planejar bem o seu tempo, especialmente no trabalho, para evitar imprevistos. Alguém que mora longe tem tudo para despertar seu interesse.

Gêmeos

Você pode se interessar por assuntos místicos ou religiosos. Confie em seu sexto sentido e poderá descobrir quem merece confiança. O sexo promete momentos intensos e inesquecíveis.

Câncer

Você vai chegar mais longe se estiver ao lado das pessoas que têm os mesmos objetivos. Mas talvez não seja tão simples se entender com alguém conservador. A vida a dois está protegida.

Leão

Você não vai se importar em colocar as mãos na massa e deve encarar as tarefas com muita seriedade. Se alguém pedir a sua ajuda, dê uma mãozinha. Paquera com colega pode evoluir agora.

Virgem

Vai ser mais fácil se destacar em serviços que envolvem contatos com colegas, clientes ou pessoas mais jovens. Com a Lua em seu paraíso astral, você vai ser o centro das atenções na paquera.

Libra

Bom dia para fazer mudanças em casa e até trocar de endereço. No trabalho, seu jeito responsável e prático ganha destaque. Você vai se desdobrar para cuidar de quem ama.

Escorpião

Raciocínio rápido e boas ideias serão seus maiores trunfos no trabalho. Viagem ou passeio conta com proteção. Na vida amorosa, bom momento para conversar sobre qualquer assunto.

Sagitário

Use parte do seu tempo para organizar as contas. Há chance de conquistar um aumento ou melhorar seus lucros. Cuidados com a saúde estão favorecidos. A vida a dois ganha estabilidade.

Capricórnio

Hoje, a Lua entra em seu signo e reforça sua vitalidade. No trabalho, explore seus pontos fortes. Boas novas em jogo ou aposta. Terá sucesso se tiver iniciativa na conquista.

Aquário

Com sua intuição à flor da pele, você pode encontrar a solução que vinha buscando para um assunto delicado, inclusive na saúde. Seu interesse por uma pessoa comprometida pode ficar intenso. Palpites: 60, 42 e 51. Cor: rosa.

Peixes

Você vai contar com mais disposição para sair da mesmice e expandir seus interesses. Aproveite para aumentar seu círculo de amizades. A turma pode dar uma mãozinha na paquera.