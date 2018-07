Horóscopo do dia 20 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Há sinal de mudanças profundas na vida profissional, mas tudo indica que vai se sair bem. Bom astral para cuidar melhor da saúde. Na paquera, a atração sexual cresce e ajuda a fisgar quem deseja.

Touro

No trabalho, você pode se sair melhor ao unir forças com os colegas. Se anda pensando em firmar uma parceria, é um bom momento. Tudo vai bem no romance e você vai se sentir nas nuvens ao lado do par!

Gêmeos

Você vai se concentrar no trabalho e mostrar seu lado responsável. Cuide melhor do seu corpo e evite qualquer tipo de excesso. Um lance com colega pode engatar agora. Talvez tenha que fazer sacrifícios no romance.

Câncer

É hora de colocar em prática suas ideias criativas. Bom dia para fazer uma aposta ou comprar rifa! Tem tudo para se divertir com aquilo que faz. Passeio ou balada aumenta suas chances de se dar bem na paquera.

Leão

Pode ser mais fácil resolver assuntos que envolvem a família. No trabalho, seu lado prático fará diferença. Você e a pessoa amada podem aproveitar os momentos de intimidade no aconchego do seu lar.

Virgem

Sua habilidade para se comunicar ganha destaque. Aproveite para expandir seu círculo de conhecidos. Para dar conta do serviço, concentre-se nas tarefas. Com tanta lábia, tem tudo para se destacar na conquista.

Libra

O astral é favorável para aumentar seus ganhos, cuidar do que possui e até juntar uma grana para o futuro. Planeje melhor o orçamento. Se quer se dar bem na conquista, é melhor não fazer tantas cobranças.

Escorpião

O sucesso vai depender apenas da sua dedicação, portanto, priorize tudo o que pode ser agilizado com a sua iniciativa. As diferenças com um familiar podem se acentuar. Não será difícil deixar o par encantado!

Sagitário

Agir nos bastidores pode ser uma ótima pedida para dar conta das tarefas e evitar problemas no trabalho. Siga sua intuição e não confie tanto em qualquer um. Paixão proibida não está descartada.

Capricórnio

No trabalho ou em casa, a cooperação será o primeiro passo para conquistar suas metas. Entre em contato com amigos que estão longe. Se quer paquerar, experimente frequentar locais diferentes com a turma.

Aquário

Bom dia para fazer contatos com pessoas importantes para sua vida profissional. Sua ambição tem tudo para aumentar. Você pode cair de amores por uma pessoa mais velha ou experiente.

Peixes

Nesta sexta, o desejo de fazer uma viagem ou começar um curso tem tudo para crescer. Trabalhos feitos em equipe tem mais chance de ter sucesso. Uma pessoa que mora longe pode balançar seu coração.