Horóscopo do dia 1º de Agosto de 2018

Áries

Hoje, seu desafio será resolver qualquer pendência no trabalho sem bater de frente com pessoa mais conservadora. No amor, seu charme está mais evidente e vai ajudar a fazer sucesso na paquera.

Touro

Seu interesse em assuntos misteriosos ou místicos tem tudo para crescer. No trabalho, tente agir nos bastidores e fuja de atritos, especialmente com o chefe. No romance, deixe os segredos de lado.

Gêmeos

Astral favorável para trabalhar em equipe -- será mais fácil conquistar seus sonhos! Se anda se desentendendo com amigo, isso pode acabar em um rompimento. Altos e baixos num lance à distância.

Câncer

Terá garra para correr atrás dos seus objetivos. Se quer impressionar as pessoas, é hora de fazer mudanças que vinha adiando. Excesso de críticas pode desgastar o romance.

Leão

É hora de se concentrar no serviço. Evite se distrair e não exagere no otimismo, caso contrário, pode perder um prazo importante. Um programa ou passeio fora da rotina vai alegrar a vida a dois.

Virgem

Se depender das estrelas, sua atenção deve se voltar para assuntos profundos ou místicos. Mudança repentina pode ser positiva. Há risco de surgir briga no namoro, mas tente contornar o problema.

Libra

Talvez tenha que superar mágoas do passado se quiser preservar um relacionamento. Melhor não contar tanto com a sorte, seja no trabalho ou na vida pessoal. Não deixe o ciúme atrapalhar sua vida amorosa.

Escorpião

Bom astral para terminar tarefas no trabalho e cuidar de assuntos que estavam pendentes. Mas faça o possível para evitar um mal-entendido. No romance, melhor deixar a desconfiança bem longe.

Sagitário

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, você conta com uma dose extra de sorte hoje. Aproveite para falar sobre seus planos. Pode pintar mal-entendido no trabalho. Você vai arrasar na paquera.

Capricórnio

Aquário

Você vai mostrar muita flexibilidade e raciocínio rápido para lidar com o serviço. Em casa, não seja tão exigente, assim, será mais fácil manter a paz. Você e o par podem se divertir em um passeio.

Peixes

Não gaste mais do que pode. Se precisar terminar alguma tarefa, cheque duas vezes tudo o que fizer. Redobre o esforço no trabalho. Fofoca pode atrapalhar seus planos na paquera. Vai desejar formar laços mais sólidos na relação amorosa.