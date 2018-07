Horóscopo do dia 19 de julho de 2018

Áries

Se pensa em iniciar uma sociedade, o astral é favorável. Porém, será preciso diminuir um pouco as expectativas ao lidar com colegas. Se exagerar nas cobranças, há risco de pintar brigas no romance.

Touro

Os astros sugerem que ajude mais a família, mesmo que seja preciso fazer sacrifícios. Tenha cautela com mal-entendido no trabalho. Se está saindo com alguém, vai querer compromisso.

Gêmeos

Vai ser preciso um pouco mais de cautela com os gastos. Explore sua criatividade e a habilidade para lidar com as pessoas no trabalho e na vida pessoal. A dois, faça o possível para apoiar o seu amor.

Câncer

Talvez não seja tão fácil manter a paz com os familiares e será preciso jogo de cintura para evitar atritos. Diminua um pouco as cobranças e verá como o clima se torna mais leve. Afaste o ciúme da relação.

Leão

Você vai se expressar com facilidade. Só tenha cautela para não falar mais do que deve, já que há risco de se envolver em fofocas. Falta de diálogo pode atrapalhar o romance. Reforce os laços e evite o ciúme.

Virgem

Hoje, você pode se sair bem ao lidar com imóveis ou dar o primeiro passo em busca da casa própria. Evite pedir ou emprestar grana a um amigo. Excesso de ciúme pode desgastar o relacionamento amoroso.

Libra

Se quiser que tudo seja feito do seu jeito, pode ter problemas ao lidar com colegas no trabalho. Em família, tente ser mais flexível. Na vida afetiva, você vai sonhar com estabilidade e segurança.

Escorpião

Seu sexto sentido está afiado e tem tudo para ajudar na vida profissional. Mantenha seus planos em segredo por enquanto. À noite, a Lua entra em seu signo e melhora o astral, inclusive no romance.

Sagitário

Você fará o possível para viver novas experiências. Assuntos misteriosos podem despertar o seu interesse. A vida amorosa só tem a ganhar se vocês compartilharem suas fantasias sexuais!

Capricórnio

É hora de se concentrar na carreira e batalhar para conseguir o que deseja. Trabalhe duro e verá como as coisas vão melhorar. Valorize o que você e o par têm em comum para fortalecer ainda mais o romance.

Aquário

Aproxime-se dos companheiros no trabalho se quiser alcançar suas metas e sonhos. Cuide da saúde e não dê espaço para os exagero. Surpresa agradável pode animar o romance.

Peixes

Você pode conquistar outras responsabilidades e até receber novas chances profissionais. Há sinal de desentendimento com amigo(a). Pode rolar discussão também na vida amorosa, por isso, não perca a calma.