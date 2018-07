Horóscopo do dia 18 de julho de 2018

Áries

Hoje, ainda que tenha algumas dificuldades com colegas no serviço, terá energia para dar a volta por cima. Siga com suas estratégias profissionais sem muito alarde. Os amigos podem dar uma mãozinha na conquista.

Touro

Será preciso cuidado na hora de cuidar das suas tarefas: se você se distrair, pode perder prazos ou uma grande oportunidade. Na saúde, evite qualquer tipo de excesso. Romance à distância pede mais atenção.

Gêmeos

No trabalho, confie em suas ideias e tente algumas soluções criativas para deixar tudo em dia. O astral é favorável para investir nos estudos. Melhor ir com calma para evitar uma briga no namoro.

Câncer

Concentre-se nas tarefas rotineiras para dar conta de tudo o que precisa fazer. Você pode contar com um empurrãozinho de um parente se estiver com dificuldades. Lembranças de um ex podem atrapalhar a paquera.

Leão

No serviço, redobre a atenção ao lidar com informações ou documentos importantes. Um bom papo tem tudo para agitar as coisas na paquera. Aproveite para esclarecer qualquer assunto com quem ama.

Virgem

O astral é favorável para se concentrar nas finanças, colocar as contas em ordem e programar os próximos gastos. No amor, o excesso de cobranças pode trazer tensão na vida a dois ou no namoro.

Libra

Aproveite qualquer chance para correr atrás de novas oportunidades para lucrar. A imposição de ideias e atitudes podem causar tensão em família. Seu magnetismo vai esquentar a relação amorosa.

Escorpião

Tenha cautela com o que diz para evitar problemas com mal-entendidos, inclusive no trabalho. Priorize as tarefas que podem ser realizadas a sós. Um clima de desconfiança pode se tornar um desafio na paquera.

Sagitário

Bom astral para trabalhar em equipe. Assuntos financeiros podem trazer tensão a uma amizade. Novos projetos a dois fortalecem o romance: converse com o par! Na paquera, alguém da turma pode ganhar seu interesse.

Capricórnio

Esforce-se para cumprir suas tarefas e causar boa impressão. Mas não exija que tudo seja feito do seu jeito -- há risco de se desentender com alguém. Se está só, dê uma chance a pessoa próxima.

Aquário

Bom momento para iniciar um curso ou aprender mais com os colegas. Se tem planos para viajar, revise os detalhes com cuidado. Se está só, há chance de se encantar com uma pessoa que mora em outra cidade.

Peixes

É hora de se desapegar do que não tem mais espaço em sua vida. Concentre-se em seu sexto sentido, que pode ajudar você a descobrir um segredo. O desejo tem tudo para crescer e esquentar o sexo.