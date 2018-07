Horóscopo do dia 17 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Organize suas coisas em casa e dê uma ajuda se alguém da família pedir a sua colaboração. Você terá facilidade para agir em parceria hoje. Bom momento para firmar os laços com quem ama.

Touro

Sua habilidade para mostrar suas ideias está em alta. Aproveite para resolver pendências. No trabalho, pode causar boa impressão. No romance, será preciso fazer alguns sacrifícios para apoiar o seu amor.

Gêmeos

Você pode se dar bem ao dar os primeiros passos para comprar a casa própria. Com a Lua em seu paraíso astral, contará com a sorte em jogo ou aposta. Você tem tudo para se destacar na conquista.

Câncer

Confie no seu taco e corra atrás dos seus interesses agora. Contará com ótimas ideias que podem ser colocadas em prática hoje. No amor, o desejo de fortalecer os laços tem tudo para se tornar mais forte.

Leão

Pode ter boas novas ao lidar com dinheiro. Seu jeito descontraído facilita novos contatos e você pode conhecer muita gente, inclusive na área profissional. Na paquera, há chance de esbarrar em alguém especial.

Virgem

Você vai buscar segurança financeira, por isso, não deixe uma boa oportunidade de ganhar dinheiro escapar. O desejo de viver um relacionamento seguro também cresce e você irá proteger a relação.

Libra

A Lua entra em seu signo e traz mais ânimo para correr atrás dos seus interesses. Trace metas a longo prazo e não se desvie no meio do caminho. Você vai se sentir especial graças aos carinhos da pessoa amada.

Escorpião

Vai sobrar inspiração para cuidar dos seus interesses. Sua intuição cresce e você pode perceber mais do que as pessoas gostariam de revelar. Saia da rotina se quiser encantar o seu amor.

Sagitário

Há sinal de mudanças inesperadas no trabalho: ligue suas antenas para aproveitar uma chance repentina. Sonho a dois pode se realizar na vida amorosa. A atração física pode movimentar as coisas na conquista.

Capricórnio

Com a ambição em alta, você vai se dedicar com afinco ao trabalho. Se quiser chegar mais longe, busque parceria com alguém que tem os mesmos objetivos. Você fará o que puder para impressionar seu amor.

Aquário

O astral é favorável para quem deseja investir nos estudos ou fazer um curso profissionalizante. Cumpra a sua parte no serviço e vai colher os frutos com o tempo. Novidades devem animar a vida a dois.

Peixes

Se for para entrar em parcerias, busque pessoas com quem você tenha afinidades. Terá disposição para deixar maus hábitos para trás. Há sinal de momentos intensos na intimidade e muito romantismo.