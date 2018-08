Horóscopo do dia 15 de agosto de 2018

Áries

Talvez não seja tão fácil lidar com a concorrência no trabalho, mas não jogue a toalha. Podem surgir atritos com alguém mais velho. No romance, as críticas não vão cair bem.

Touro

Dia indicado para cuidar de qualquer assunto pendente em casa. Fique longe dos exageros, seja na alimentação ou até na hora de se dedicar ao serviço. No romance, a rotina pode incomodar.

Gêmeos

Bom dia para conversar com os colegas, lidar com clientes ou melhorar sua rede de contatos no trabalho. Na vida a dois talvez enfrente tensão -- um bom papo ajuda a resolver tudo.

Câncer

As estrelas enviam boas energias para lidar com imóveis, comprar a casa própria ou adquirir algo mais caro para o lar. Alguém da família pode se intrometer na sua vida amorosa.

Leão

No trabalho, concentre-se para não ter dor de cabeça mais tarde. Redobre a atenção para não perder informações importantes. Pode se encantar com alguém à primeira vista.

Virgem

Confie em sua intuição para lidar com qualquer imprevisto, inclusive nas finanças. Os astros avisam que pode ter prejuízo. A possessividade talvez atrapalhe o romance.

Libra

Você estará mais confiante para correr atrás do que deseja. Mas faça um esforço para controlar seu gênio ao lidar com os parentes. Na conquista, tome a iniciativa.

Escorpião

Você tem mais chance de ter sucesso no trabalho se agir nos bastidores. Evite falar demais para não deixar um segredo escapar. Na paquera, vai se sair melhor se ficar na sua.

Sagitário

É hora de sonhar alto e investir no que acredita! Mas não misture amizade com dinheiro se quiser evitar prejuízos. Companheirismo e bom humor ao lado do par.

Capricórnio

Mantenha seus objetivos e lute com garra para conquistar uma posição melhor no trabalho. Porém, tente ser mais maleável com as pessoas. Paquera com alguém popular pode dar certo.

Aquário

Trabalho em grupo vai fluir melhor, especialmente se investir no diálogo para se entender com os colegas. Aposte no bom humor para melhorar a vida com quem ama.

Peixes

Há sinal de mudanças no trabalho e você pode aproveitar isso para se destacar. Tente se desapegar dos maus hábitos e cuidar da saúde. Pode viver momentos excitantes com o par!