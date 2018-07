Horóscopo do dia 14 de julho de 2018

Áries

Sol e Lua no setor familiar indicam um momento de sintonia boa nos relacionamentos mais íntimos. Procure ajuda emocional para encarar os problemas mais difíceis, dada a desarmonia com Saturno e Plutão na área profissional.

Touro

O contato da Lua com o Sol no setor comunicativo confere a você uma fase de estabilidade no trato das pessoas mais intensas emocionalmente. A tensão com Saturno e Plutão indica a necessidade de evitar conflitos territoriais.

Gêmeos

O contato do Sol com a Lua no setor material sugere uma fase de equilíbrio no uso de seus bens materiais, apesar da desarmonia com Saturno e Plutão indicar fatos que desestruturem sua vida. Analise a possibilidade de mudanças e estabeleça ajustes, se necessário.

Câncer

Fase de estabilidade emocional no trato das relações pessoais, devido ao contato do Sol com a Lua no seu signo. Assuma uma atitude tranquila, porém firme, sem se estressar, dada a tensão com Saturno e Plutão no sétimo setor.

Leão

Sol e Lua no setor de crise sugere buscar amadurecimento para lidar com as questões mais complicadas da vida. A tensão com Saturno e Plutão indica evitar se precipitar e buscar planejamento.

Virgem

O contato do Sol com a Lua na área de amizades indica uma fase de fortalecimento das relações, apesar dos desentendimentos trazidos pela tensão com Saturno e Plutão na área social. Selecione melhor os amigos.

Libra

O contato do Sol com a Lua indica uma fase de mais lucidez frente às atividades profissionais e adversidades. Evite se envolver demais com os problemas, já que a desarmonia com Saturno e Plutão destaca aborrecimentos.

Escorpião

Fase de segurança pessoal, dado o contato do Sol com a Lua no setor espiritual, que direciona você em suas iniciativas. Aproveite para estudar e cuide da informação compartilhada, devido à desarmonia com Saturno e Plutão.

Sagitário

Sol e Lua indicam uma fase de apoio emocional nas relações mais íntimas. A desarmonia com Saturno e Plutão na área material indica a necessidade de controlar seus gastos para evitar problemas financeiros.

Capricórnio

Dedique-se às pessoas que gosta, já que Sol e Lua se aspectam no sétimo setor. Existe a inclinação de se envolver demais nas questões alheias. Estabeleça limites, dada a tensão com Saturno e Plutão.

Aquário

Fase de mais compreensão e participação nas demandas com seus parceiros, devido ao contato do Sol com a Lua no sexto setor. Evite exageros para não se estressar, devido à tensão com Saturno e Plutão, na área de crise.

Peixes

Sol e Lua na área social concede a você uma fase de mais visibilidade diante do coletivo. A tensão com Saturno e Plutão no setor de amizades sugere que você selecione melhor suas amizades para evitar conflitos.