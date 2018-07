Horóscopo do dia 13 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Se tem pendência doméstica para resolver, será mais fácil cuidar do assunto na parte da manhã. Mais tarde, a Lua entra em seu paraíso astral e tudo deve fluir com mais facilidade. No namoro, tente controlar o ciúme.

Touro

No trabalho, você vai dar conta das tarefas com tranquilidade. Mas, em casa, o clima pode ficar tenso se você não souber ceder em algumas coisas. No amor, tenha cuidado com o excesso de apego.

Gêmeos

No trabalho, explore seu raciocínio rápido para alcançar seus objetivos. Só tenha cuidado para não falar mais do que deve. Não deixe as fofocas atrapalharem seus planos na paquera. Com quem ama, evite assunto delicado.

Câncer

Bom dia para organizar as contas e colocar tudo na ponta do lápis. Pedir ou emprestar dinheiro pode azedar uma amizade mais rápido do que você imagina. Falta de grana pode provocar briga no romance.

Leão

Logo cedo, você vai buscar sossego e talvez não se entrose tão bem com pessoas próximas. No trabalho, nada de exigir que tudo seja feito do seu jeito. No amor, seja mais tolerante, afinal, ninguém é perfeito.

Virgem

Nesta sexta, você pode se sentir mais à vontade agindo nos bastidores, sem chamar tanta atenção. Se planeja viajar, há risco de surgir imprevistos. Se tem alguém, não deixe que a distância provoque desconfiança.

Libra

A companhia dos amigos será bem-vinda. Mas se anda se desentendendo com alguém próximo, uma amizade pode ficar abalada -- vá com calma. No amor, cuidado com pessoas mal-intencionadas.

Escorpião

Sua atenção vai se concentrar na vida profissional. Faça planos ambiciosos e não perca seus objetivos de vista. Só não deixe a sua vida pessoal de lado. Cobranças podem deixar o romance por um fio.

Sagitário

Seu jeito expansivo fica mais evidente, favorecendo atividade em grupo. No trabalho, cuidado com distrações. Uma pessoa que mora longe ou que conheceu através de um colega pode despertar seu interesse.

Capricórnio

Será mais fácil se desapegar de algumas coisas. Aproveite para se afastar de tudo o que anda te incomodando. Uma briga com seu amor pode colocar o namoro em risco. A atração física será importante na conquista.

Aquário

Aproveite a parte da manhã para terminar qualquer serviço que estava pendente. Mais tarde, vai se sair melhor lidando com os colegas. Reforce os laços com o par e deixe o passado para trás.

Peixes

No serviço terá mais disposição a dar uma mãozinha se alguém precisar da sua ajuda. Só precisa redobrar o cuidado ao receber ou transmitir informações. Na paquera, imprevisto pode atrapalhar seus planos.