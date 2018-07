Horóscopo do dia 12 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

O dinheiro deve entrar, mas vai depender diretamente do seu esforço. Um parente pode desempenhar um papel decisivo na sua vida profissional. Tente dividir melhor o seu tempo entre o serviço e a vida familiar.

Touro

Raciocínio rápido e jogo de cintura são suas melhores armas no serviço. Você conta com a sorte e pode se dar bem em jogo ou aposta. No romance, será fácil esclarecer qualquer mal-entendido.

Gêmeos

Qualquer problema familiar pode ser resolvido rapidamente se você usar a diplomacia e mediar o conflito. Um aumento ou promoção no trabalho não está descartado. Você e o par precisam superar algumas coisas do passado.

Câncer

Priorize as tarefas que dependem da sua iniciativa para dar certo, já que vai sobrar disposição hoje. Há chance de conhecer novas pessoas. O romance conta com boas energias, mas será preciso ceder em alguns pontos.

Leão

Você pode ter boas novas envolvendo dinheiro. Se andava de olho em uma promoção no trabalho, essa é a hora de mostrar seu lado ambicioso. Um clima de mistério deixa a vida sexual mais agitada -- surpreenda seu par!

Virgem

Seu lado sonhador estará em alta e você pode fazer mil planos, embora nem todos sejam práticos. Reforce a cumplicidade com o seu amor e valorize as coisas em comum. Uma amizade colorida pode aquecer seu coração.

Libra

Sua intuição estará mais afiada hoje e pode enviar um aviso importante. No trabalho, fará o possível para conseguir o reconhecimento que merece. Você e o par vão se esforçar para fortalecer o romance.

Escorpião

O astral é favorável para iniciar um curso e aprender algo novo. Trabalho em grupo será a chave para alcançar o sucesso. Paixão à distância pode se firmar. A dois, o companheirismo vai crescer e tornar o romance mais forte.

Sagitário

Confie em sua intuição. Você vai descobrir quem merece ou não sua confiança. Boa oportunidade de ganhar dinheiro. Com trabalho duro, vai causar boa impressão na chefia. Aposte na sensualidade para esquentar a vida sexual.

Capricórnio

No trabalho, agir em parceria pode ser a melhor estratégia. Bom dia para iniciar sociedade com amigo(a). Se está buscando um novo amor, deixe claro que sonha com compromisso. Com seu par, abra seu coração!

Aquário

Você vai mergulhar no serviço e cuidar até das tarefas mais chatas. Controle melhor a alimentação e procure fazer exercícios físicos. O desejo pode animar os momentos de intimidade com quem ama.

Peixes

Esbanjando charme, você não terá dificuldade para lidar com colegas ou clientes. Terá muita criatividade, o que traz mais ânimo ao trabalho. Se está saindo com alguém, converse sobre dar um passo mais sério.