Horóscopo do dia 11 de setembro de 2018

Áries

Se você sonha em mudar de emprego e dar uma guinada na carreira, este pode ser um bom momento para isso. No amor, você vai querer algo sério. Tenha jogo de cintura para evitar brigas a dois.

Touro

Você terá sorte em tudo que fizer. Sucesso em parceria. Só não abuse do seu corpo: cuide da saúde. Namoro recente tem tudo para ficar mais sério. Vida a dois em ótima fase.

Gêmeos

Você pode conseguir um novo trabalho ou mais estabilidade no seu emprego. Forte ligação com seu lar e sua família. Boa recuperação em um tratamento. Fortes emoções na conquista.

Câncer

No trabalho, una-se aos colegas e priorize as tarefas que você já domina bem. Use a sua experiência para se destacar e conquistar o que deseja. Fase especial para os assuntos do coração.

Leão

Assuntos domésticos podem exigir mais atenção. Boa oportunidade de ganhar dinheiro. Você vai mergulhar no trabalho. Na paixão, talvez prefira se envolver com alguém que já conhece.

Virgem

Você vai se sentir mais confiante e terá energia em dobro para correr atrás dos seus interesses. Cuidado para não exagerar nos gastos. Fale com jeitinho e vai convencer seu par do que quiser.

Libra

Pode pintar uma oportunidade de realizar um antigo sonho de consumo, quitar uma dívida ou comprar algo que vai alegrar toda a família. É uma ótima fase para ganhar dinheiro. A dois, fuja de conflitos.

Escorpião

No trabalho, será mais fácil expor suas opiniões e convencer as pessoas de suas ideias. Se você procura emprego, é hora de fazer contatos. Ótima popularidade nas paqueras: puxe papo.

Sagitário

Terá muita determinação para conquistar suas metas mais ambiciosas. Pode pintar promoção no serviço. Capriche no visual, ainda mais se quer conquistar uma pessoa disputada.

Capricórnio

Boa fase para investir nos estudos, fazer cursos e buscar coisas que ajudem a melhorar ao seu currículo. Pode conseguir bons aliados para seus projetos. Valorize as afinidades com quem ama.

Aquário

Cuidar da aparência pode fazer muito bem à sua autoestima. Boas oportunidades no trabalho. Mas não comente seus planos com ninguém. Na paquera e no romance, seu charme vai atrair como ímã.

Peixes

Terá facilidade para aprender: invista nos estudos. Busque aliados e conte com os amigos para colocar suas ideias em prática. A Lua vai realçar a sua sensualidade e promete novidades na conquista.