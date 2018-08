Horóscopo do dia 11 de agosto de 2018

Áries

Você começa o dia com sua personalidade mais dominadora do que nunca: pegue leve para evitar confusão! Bom dia para o romance e melhor ainda para quem está buscando uma nova paixão!

Touro

Impaciência e agitação podem tumultuar sua manhã. Exercite sua fé, foque em pensamentos positivos e fique na sua para colocar a cabeça em ordem. Tenha paciência nos assuntos amorosos.

Gêmeos

Não deixe que pensamentos negativos estraguem sua manhã. Algumas mudanças estão para acontecer e você precisa se preparar. Amigos vão ajudar ou podem pedir seu auxílio.

Câncer

Parcerias e até o romance podem sofrer alguns abalos. Isole-se um pouco e repense cada situação. Mas a Lua ariana traz mudanças positivas para a sua vida pessoal.

Leão

Fique de olho em sintomas estranhos e procure um médico se for o caso. Excursões, passeios e viagens em família estão protegidos. Romance à distância pode dar certo, acredite!

Virgem

Criatividade não vai faltar para o trabalho e para as atividades de casa. Sua personalidade estará um pouco mais dominadora hoje. Vai faltar paciência. Vida a dois repleta de sensualidade.

Libra

Poderá ter que usar seu jogo de cintura em casa. Não descuide da saúde: cuidado com gripes e resfriados. Na união amorosa, lembre-se, às vezes, as diferenças servem para unir e não para separar.

Escorpião

Não force seus pontos de vista: respeite a opinião de cada um. Grana pode entrar inesperadamente por meio de heranças ou pensões. Há chance de rolar atração por colega de trabalho.

Sagitário

Cuidado ao lidar com dinheiro: há riscos de fazer as opções erradas e sair perdendo. Precisará ter responsabilidade para resolver os assuntos do lar. A Lua no seu paraíso astral favorece novas paixões.

Capricórnio

Sua energia vai estar a mil, então, cuidado com a agressividade. Pode querer ficar sozinho(a) por um tempo. Não tenha medo das responsabilidades em casa.

Aquário

Vai querer trabalhar em segredo. Encare a ansiedade se abrindo com pessoas em quem confia: não esconda seus sentimentos. Paquera pode ser sucesso com ajuda de amigos.

Peixes

Procure estar ao lado de pessoas com quem possa contar sempre. Possessividade na vida a dois pode acabar cansando o par. Na paquera, nada de ciúme ou cobranças, valeu?