Horóscopo do dia 09 de agosto de 2018

Áries

Assuntos familiares que envolvem dinheiro da família ou herança podem ser resolvidos da melhor maneira hoje. No trabalho, talvez não seja tão fácil agir em equipe. No romance, evite cobranças.

Touro

Não deixe que pequenas implicâncias atrapalhe a convivência com os colegas no trabalho. Aposte no diálogo para resolver qualquer atrito. Um lance passageiro pode se tornar mais sério agora.

Gêmeos

Você vai mostrar seu lado mais responsável, o que pode causar uma boa impressão na chefia. Invista na saúde. Pode surgir briga no romance e, se as coisas andam mal, o namoro talvez chegue ao fim.

Câncer

Confie em seu taco e não deixe que nada atrapalhe os seus planos. Um pouco de charme e diplomacia pode fazer maravilhas no trabalho! Na vida a dois, cuidado com o ciúme em excesso.

Leão

Vale a pena checar duas vezes informações que receber. Se quer colocar o serviço em ordem, fique longe de conversas paralelas. Confie em sua sensualidade para esquentar as coisas na cama.

Virgem

Hoje, seu lado sonhador vai falar mais alto e pode até surpreender os amigos ou as pessoas mais próximas. Se está namorando ou a fim de alguém, será preciso cautela para driblar o ciúme.

Libra

Bom momento para concentrar sua atenção na vida profissional, já que você pode conquistar ótimos resultados até nas finanças. No romance, seu desafio será evitar as críticas.

Escorpião

No trabalho, mal-entendido ou fofocas podem atrapalhar a convivência com os colegas. Não confie demais em qualquer pessoa. Mantenha a rotina bem longe da vida a dois.

Sagitário

Preste atenção no seu sexto sentido, que estará afiado. Agir nos bastidores pode ser a melhor maneira de cuidar das suas tarefas. Controle os gastos. Mostre seu lado sensual para encantar o par!

Capricórnio

O seu lado ambicioso ganha destaque, mas talvez tenha que mostrar mais jogo de cintura para se entender com o pessoal do trabalho. Aposte no diálogo e tudo vai se acertar com quem ama.

Aquário

Assuntos domésticos podem exigir atenção. Mostre que dá conta das suas responsabilidades no trabalho. Se anda de olho em alguém de outra cidade, terá que superar a desconfiança.

Peixes

Você vai esbanjar simpatia e poderá fazer excelentes contatos, inclusive na vida profissional. Há risco de brigas com amigos. A dois, aposte no romantismo para encantar o par.