Horóscopo do dia 08 de agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Tente diminuir o ritmo e descansar um pouco no seu cantinho -- sua saúde agradece. Se precisa de dinheiro, poderá contar com o apoio da família. Há chance de reencontrar ex-amor agora.

Touro

No serviço, analise as informações com calma para não perder alguma coisa importante. A relação com os familiares recebe excelentes vibrações. Você e o par vão se entender às mil maravilhas agora!

Gêmeos

Pode surgir oportunidade de ganhar dinheiro extra. Mas planeje bem as despesas para evitar problemas. Tente agir de maneira discreta para se dar bem. Não deixe o ciúme atrapalhar a vida a dois.

Câncer

A Lua entra em seu signo e traz uma dose extra de vitalidade: cuide-se melhor! Clima tenso em casa. O astral é favorável para ampliar seu círculo social. Com seu charme, não será difícil atrair quem deseja.

Leão

O desejo de repensar algumas coisas pode falar mais alto. Sem chamar muita atenção, você pode conseguir mais do que imagina na carreira. Há chance de se interessar por alguém comprometido.

Virgem

Você pode se divertir muito. Só evite se arriscar se o assunto for dinheiro: gastar demais não será uma boa ideia. Pode rolar um lance com alguém que conheceu através de um amigo.

Libra

Você pode se mostrar mais exigente, porém, não deixe que isso provoque atritos com alguém mais velho ou conservador. Se está só, o astral se torna leve na paquera. Com o par, faça planos.

Escorpião

Seu espírito aventureiro vai falar mais alto hoje. A vida profissional conta com a bênção das estrelas e você pode dar um grande impulso na carreira. Paquera à distância pode deixar a desejar agora.

Sagitário

Mudanças tendem a ser positivas no trabalho, mas mantenha a cautela ao lidar com dinheiro. A paixão tem tudo para apimentar a vida amorosa. Se está em busca de um novo amor, saia da rotina.

Capricórnio

Valorize seus contatos e a contribuição dos colegas no trabalho, mas não deixe que disputas atrapalhem o ambiente profissional. Jogue fora o que não usa mais. A sensualidade anima a conquista.

Aquário

Bom astral para finalizar algumas tarefas, seja no trabalho ou em casa. Cuidar do seu corpo será a melhor maneira de manter a saúde -- procure fazer caminhadas. A vida conjugal está protegida.

Peixes

Com a Lua em seu paraíso astral, você conta com a sorte: bom momento para fazer uma fezinha! No serviço, não deixe nada para depois. Você pode se tornar o centro das atenções na paquera.