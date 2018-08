Horóscopo do dia 07 de Agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

Bom momento para resolver um mal-entendido. Só não deixe que fofocas ou boatos atrapalhem seu dia. Um lance passageiro pode animar as coisas na paquera. Com o par, tudo bem: aproveite!

Touro

Deve ganhar uma grana extra, mas não conte isso para pessoas em quem não confia muito. No trabalho, poderá colher os frutos que merece. No amor, a possessividade pode trazer desentendimento.

Gêmeos

Concentre-se nas suas metas e faça a sua parte para transformar um sonho em realidade. Passeio ou programa animado ajuda a espairecer e pode até trazer novidade na conquista. Romantismo com quem ama.

Câncer

Hoje, pode conseguir bons resultados se iniciar uma reforma ou alguns reparos em casa. Aproveite qualquer oportunidade de melhorar as finanças. Programa caseiro com o par conta com as melhores energias.

Leão

Talvez seja preciso agir com cautela ao lidar com as amizades, já que uma briga não está descartada. Mas, com um bom papo, tudo deve se resolver. Valorize o que você e o par têm em comum.

Virgem

Há chance de conquistar uma grana extra no trabalho, mas nada vai cair no seu colo: batalhe. A saúde conta com boas energias agora. No romance, não brigue com o par por causa de bobagens.

Libra

Não tenha receio de se arriscar, seja no trabalho, na aparência ou nos planos a longo prazo. Na saúde, pode ter problema - aposte no bom-senso. A dois, momentos de diversão.

Escorpião

Bom momento para tentar algo diferente no serviço. Dia favorável para se livrar de velhos hábitos e cuidar melhor do seu corpo. Pode pintar briga no namoro ou na vida a dois.

Sagitário

Será mais fácil cuidar de serviços que podem ser feitos em parceria. Bom dia para entrar em contato com os amigos. Pode surgir uma briga no romance se não controlar o ciúme.

Capricórnio

Hoje, vale a pena se concentrar na carreira e lutar por um aumento ou promoção, mesmo que precise sacrificar algumas coisas no caminho. O romance tem tudo para se tornar mais estável.

Aquário

Precisa ter cautela com o excesso de gastos, especialmente na hora de se divertir ou de fazer compras com os filhos. Você vai esbanjar energia. Há chance de firmar um lance recente.

Peixes

Se precisa de ajuda ou busca um emprego, peça a ajuda de alguém da família. Seguir receitas caseiras pode ser uma boa maneira de melhorar a imunidade. No romance, tente evitar o excesso de ciúme.