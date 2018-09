Horóscopo do dia 06 de setembro de 2018

Áries

A Lua vai realçar os pontos fortes do seu signo e você vai encarar o dia com entusiasmo. Convide amigos e parentes para fazer algo divertido. Seu jeito ousado vai animar as paqueras e a união.

Touro

Seu signo pode ficar emotivo ou impaciente e irritado. Fuja de lugares barulhentos. Curta seu cantinho. Pode se envolver com pessoa misteriosa. Na união, afaste a insegurança.

Gêmeos

Sintonia com os amigos e boas oportunidades de conhecer gente nova. Pessoas que conhecer hoje podem ser ótimas aliadas para os seus projetos no futuro. Na paquera, vai encantar quem quiser.

Câncer

Vai ter mais vontade de cuidar do visual e se fazer notar. Pode conhecer alguém capaz de ajudar em sua carreira. Na conquista, tudo indica que só vai se envolver se sentir que o alvo vale a pena.

Leão

Sinal verde para quem vai viajar ou passar o feriado livre de obrigações. A Lua desperta seu espírito aventureiro. Vai querer respirar outros ares. Paquera com alguém de outra cidade favorecida.

Virgem

Bom dia para exercitar o desapego e separar coisas que não usa mais para doação. O céu também favorece as mudanças. A Lua vai turbinar a sua sensualidade.

Libra

Vai querer passar o feriado em boa companhia. Aproveite para fazer contato com amigos e parentes que não vê há algum tempo. Boa fase para iniciar romance ou fortalecer a união.

Escorpião

A Lua desperta o desejo de se cuidar e você pode aproveitar o dia de folga para dar mais atenção à sua saúde. Na conquista, dê uma chance para quem tenta se aproximar.

Sagitário

Os astros vão realçar o seu entusiasmo e o desejo de se divertir. Seu signo adora uma aventura e o astral está perfeito para desbravar o mundo! Paquera e romance prometem novidades.

Capricórnio

Quem planeja viajar terá apoio dos astros, ainda mais para rever pessoas queridas. Mas talvez você prefira passar o dia no sossego do seu lar. O clima deve ser quente entre quatro paredes!

Aquário

O desejo de conversar será enorme e o feriado será perfeito para procurar as pessoas queridas. Você vai esbanjar simpatia e vai convencer as pessoas do que quiser! União em harmonia.

Peixes

Bom dia para cuidar das suas coisas e curtir algo que comprou ou conquistou recentemente. Evite comprar por impulso! No amor, você vai querer segurança. Controle o ciúme e a possessividade.