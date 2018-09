Horóscopo do dia 05 de setembro de 2018

Áries

Sua experiência vai garantir ótimo desempenho no trabalho. Cuide da saúde. Mudança de casa tem tudo para dar certo. Parentes podem dar uma força na conquista. A dois, muita sedução.

Touro

A Lua realça o seu poder de comunicação. Será mais fácil defender suas opiniões e convencer as pessoas. Pode fazer bons acordos. Simpatia será seu trunfo na paquera. Converse mais com seu bem.

Gêmeos

Terá ideias inspiradoras e boas oportunidades de reforçar o orçamento com seu empenho. Também pode faturar com algo feito em casa. Na conquista, mostre que quer algo sério e duradouro.

Câncer

Você vai mostrar muita criatividade e entusiasmo no emprego. Terá habilidade para defender suas opiniões. Seu charme está acentuado e vai ser fácil se destacar nas paqueras. Romance protegido.

Leão

Você vai se preocupar mais com dinheiro, mas o Sol dará uma força para se organizar melhor. Evite assumir responsabilidades demais: respeite seus limites. No amor, dúvidas podem incomodar.

Virgem

Bom dia para investir em suas metas e em seus projetos para o futuro. A união faz a força, então, trabalhe em equipe. Se você procura um novo amor, conheça gente nova. Sintonia deliciosa na vida a dois.

Libra

Hora de lutar com unhas e dentes pelo que deseja. Seu empenho pode render uma promoção no trabalho. Na conquista, você vai escolher seus pretendentes a dedo.

Escorpião

Procure ficar perto de pessoas sábias e inteligentes para aprender coisas novas. Sucesso garantido em cursos e concursos. Romance com alguém de outra cidade tem tudo para dar certo.

Sagitário

Hoje vai ser mais fácil promover as mudanças que você deseja. É uma boa fase para quem planeja trocar de emprego ou conquistar um novo cargo no trabalho. A dois, realize as suas fantasias.

Capricórnio

A união faz a força e você terá certeza disso se puder trabalhar em equipe para conquistar seus objetivos. A Lua envia ótimas energias para a sua vida amorosa. União firme e forte. Companheirismo total!

Aquário

Organize bem seus horários para conseguir dar conta de tudo sem prejudicar a sua saúde. Pode faturar com um serviço extra. Forte atração por colega ou alguém conhecido. Quebre a rotina no romance.

Peixes

Você vai encarar o dia com muito otimismo. Use sua alegria para contagiar os colegas e estimular o trabalho em equipe. Fim de tarde animado com amigos. Sucesso garantido na conquista.