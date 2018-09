Horóscopo do dia 04 de setembro de 2018

Áries

Trabalhar em equipe será uma boa opção. Pode ter uma boa oportunidade de colocar em prática um antigo projeto. Fase harmoniosa e descontraída no romance. Prefira programas caseiros.

Touro

Você pode conquistar um aumento ou conseguir grana com um serviço extra. Criatividade não vai faltar. Pode se dar bem em entrevistas de emprego. Na paquera, será mais fácil se aproximar de quem deseja.

Gêmeos

Você vai contar com muita criatividade e suas ideias podem fazer sucesso no trabalho. Boa fase para ganhar dinheiro. Uma grana extra pode trazer alívio para suas preocupações. Quebre a rotina no sexo.

Câncer

Vencer a preguiça e sair de casa pode ser um grande desafio de manhã. Mas a Lua vai aumentar sua energia em poucas horas e você terá mais pique para buscar seus objetivos. Boa sintonia com quem ama.

Leão

Trabalhar em equipe e será uma boa opção no início do dia. Mas nem todos vão merecer a sua confiança, por isso, evite comentar seus planos. Pode pintar um namoro secreto com alguém influente ou do trabalho.

Virgem

O desejo de melhorar de vida será um grande incentivo para você no trabalho. Mostre seu potencial, pois seu empenho pode até render uma graninha extra. Romance com amigo(a) recebe bons estímulos.

Libra

O desejo de se dar bem na vida será maior e você fará tudo que puder para se destacar no trabalho. Há boa chance de mudar de cargo ou emprego. No romance, bom dia para fazer planos e fortalecer a união.

Escorpião

Bom momento para mudar alguns projetos. O céu estimula os estudos e indica sorte em assuntos de Justiça. Se você busca um novo amor, experimente ir a lugares diferentes, onde possa conhecer gente nova.

Sagitário

A Lua indica mudanças e imprevistos. Sorte para quem deseja um novo emprego. Pode receber um dinheiro que parecia perdido. Sua sensualidade ganhará mais força e vai ser fácil atrair quem deseja.

Capricórnio

O trabalho terá prioridade absoluta para você no início do dia, ainda mais se estiver em busca de mudanças ou de uma promoção. Você pode fazer uma parceria muito importante. A dois, fase cheia de surpresas.

Aquário

O dia vai começar descontraído. Mas é bom se organizar direitinho, pois o trabalho vai exigir mais empenho. Reserve um tempo para cuidar da saúde. A dois, bom dia para resolver assuntos de casa e família.

Peixes

Boa fase para negócios caseiros ou de família. Os astros prometem mais sorte, criatividade e simpatia hoje. Faça uma fezinha. Na união, muito carinho e ótima sintonia. Divirtam-se juntos.