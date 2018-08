Horóscopo do dia 03 de agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Áries

As tarefas que dependem da sua iniciativa devem correr melhor na parte da manhã. Finanças protegidas. O excesso de apego pode colocar em risco o companheirismo com quem ama.

Touro

Preste atenção no seu sexto sentido, que estará à flor da pele. No trabalho, tente ser mais flexível. Mais confiante, vai fazer sucesso na conquista. Aposte no bom humor para melhorar a convivência com o par.

Gêmeos

Você pode se sair melhor cuidando de assuntos que exigem discrição, inclusive no trabalho. Evite se expor sem necessidade e guarde suas opiniões para si mesmo(a). Momentos inesquecíveis na cama!

Câncer

Você fará o que puder para se destacar no serviço. Programa com os amigos tem tudo para ser divertido, mas há risco de pintar um clima tenso. Amizade colorida aquece o coração.

Leão

Logo cedo, aproveite para correr atrás de novidades. Depois, vale a pena fazer planos ambiciosos de subir na carreira e ter reconhecimento. O excesso de cobranças pode desgastar a vida amorosa.

Virgem

Sua intuição pode enviar avisos importantes. No serviço, vai se sair bem trabalhando junto com os colegas. No entanto, não se distraia com qualquer coisinha. Deve se interessar por alguém que mora longe.

Libra

Assuntos ligados à herança ou aos negócios podem se desenrolar de maneira mais favorável. Bom dia para iniciar algumas mudanças em casa. Um ex-amor pode reaparecer quando menos esperar.

Escorpião

Os astros enviam boas energias para quem tem sociedade ou pensa em iniciar uma. No serviço, dedique-se às tarefas que podem ser feitas em parceria. Se está a fim de alguém, mostre seu interesse.

Sagitário

Você vai esbanjar criatividade e simpatia nesta sexta, inclusive no trabalho. Há chance de conquistar uma melhora nas finanças. A dois, assuntos do dia a dia podem deixar o romantismo de lado.

Capricórnio

Hoje, a Lua brilha em seu paraíso astral e você vai contar com uma dose extra de sorte em tudo o que fizer! Tarefas que envolvem criatividade serão desenvolvidas com facilidade. Muito carinho com o par.

Aquário

Aposte no diálogo para resolver qualquer pendência, inclusive no serviço. Depois, concentre-se em tarefas que podem ser feitas a sós. No romance, seu desafio será colocar o ciúme de lado.

Peixes

Você vai mais facilmente encontrar com pessoas que compartilham de seus valores fundamentais e isso facilitará para que vocês firmem laços mais estreitos. Mudando um pouco o seu ângulo de visão, finalmente você irá encontrar a solução de um certo problema.