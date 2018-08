Horóscopo da semana de 12 à 18 de agosto de 2018

Áries

Energias poderosas e redobradas serão suficientes para buscar seus objetivos. Há tendência a fazer um certo drama hoje: não exagere! Saúde um pouco fragilizada à noite. Novidades a caminho no amor.

Touro

Assuntos de casa podem interferir no andamento das suas tarefas no trabalho. Separe bem as coisas se não quiser ter problemas. Paixão por pessoa diferente de você pode surgir de repente.

Gêmeos

Ótimos relacionamentos e contatos no trabalho, principalmente com colegas que tenham os mesmos planos que você. Relação com familiares pode ser conturbada.

Câncer

No trabalho, o estresse pode atrapalhar seus planos. Vá com calma! Não perca tempo com fofocas e falatórios. Vida amorosa pede a colaboração de vocês dois. Novo romance pode pintar com colega.

Leão

Você está com tudo! Seu astral está lá em cima! Ótima capacidade de liderar no trabalho. Só não deve exagerar ou mandar nos outros, ok? Se está a fim de conquistar um novo amor, a hora é essa.

Virgem

Se puder, fique mais na sua, hoje. Guarde suas ideias para mostrar em hora mais oportuna. Timidez pode afastar conquistas pessoais. Há chances de agitação no período da noite.

Libra

Pode ter ideias incríveis hoje. Mas será difícil manter o foco nas coisas. Vai querer fugir da rotina de qualquer maneira, inclusive no amor. O romance pede um diálogo aberto e muito sincero!

Escorpião

Ganhar uma grana hoje não vai ser tão difícil assim. Poderá, inclusive, contar com a ajuda da família ou de mulher poderosa. Muitas paqueras devem rolar, mas nada muito sério.

Sagitário

As energias astrais reforçam seu vigor e também suas mudanças de humor. Vida social pode sofrer contratempo, principalmente à noite. No romance, você está com tudo: sexualidade vibrante!

Capricórnio

No trabalho, as coisas vão melhorar se você trabalhar de maneira isolada. Nos relacionamentos pessoais, a timidez pode atrapalhar um pouco. A Lua em Sagitário pode trazer desafios para a vida amorosa.

Aquário

Será um bom dia para organizar e comandar reuniões importantes: sua capacidade de trazer harmonia para essas situações estará em evidência. Momento ideal para realizar um sonho amoroso.

Peixes

O reconhecimento profissional deve chegar. Não deixe escapar detalhes: o segredo do sucesso pode estar aí! Clima de amizade reforça a relação amorosa. Fuja da rotina no sexo.