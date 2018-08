Horóscopo da semana 06 a 10/08

Áries

Se trabalha com público terá sucesso. Assunto ligado a dinheiro da família vai se desenrolar positivamente. Romance com altos e baixos. Colega deve despertar seu interesse. Descanse mais e faça uma fezinha.

Touro

Com sua simpatia, vai se destacar no serviço. Evite que picuinhas prejudiquem sua relação com os colegas. O ciúme tem tudo para azedar seu romance: controle-se! Ouça conselho de parente mais experiente.

Gêmeos

Se focar nos seus objetivos e mantiver a autoconfiança, vai brilhar na profissão. Novos contatos devem garantir uma grana extra. Caso você e seu par estejam distantes, ex-amor tentará uma reaproximação.

Câncer

Talvez fature uma grana, mas abra o olho para ninguém te passar a perna. O ciúme pode ser um entrave da harmonia conjugal: cuidado! Na paquera, evite se apegar antes da hora. Curta mais a companhia dos amigos.

Leão

Reavalie metas e faça contatos para sua vida profissional ganhar impulso. É provável que sinta atração por alguém comprometido. Seja menos implu=icante em casa. Amizade pode chegar ao fim.

Virgem

Batalhe no serviço e poderá lucrar mais. Ciúme e segredos são inimigos do romance ou da paquera: fique longe disso se quiser ser feliz. Bom momento para pensar na vida e cultivar espiritualidade.

Libra

Vai sentir vontade de aprender coisas novas, o que será bom para a carreira. Evite atrito com colega mais velho. Astral leve vai beneficiar a sedução. Não critique tanto seu par. Saúde pode exigir cuidados.

Escorpião

No trabalho, se agir nos bastidores poderá colher frutos mais tarde. Talvez a mesmice prejudique sua união: tente inovar mais. Alguém popular vai chamar sua atenção. Amigos novos estão a caminho!

Sagitário

Terá ótimo entrosamento com os colegas:aproveite! Reveja gastos para não se enrolar. Na paixão, espere sintonia e planos a dois. Pode rolar romance à distância. Atenção para amigos duas caras.

Capricórnio

Tenha jogo de cintura para lidar com o pessoal do serviço e modere seu espírito competitivo. A atração física vai dar as cartas na paquera. Diálogo pode evitar briga com seu par. Viagem protegida!

Aquário

Assuma responsabilidades no seu emprego e terá chances de conquistar promoção. Cautela com o ciúme na união! Ex-amor pode reaparecer na sua vida. Bom astral para limpar armários e fazer doações.

Peixes

Parente pode ajudar você a conseguir trabalho. É hora de finalizar pendências: mãos à obra! Vai se destacar na sedução: use e abuse no romantismo. Receitas caseiras devem fortalecer sua saúde.