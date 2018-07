Honda se une à GM para desenvolver baterias elétricas

A General Motors e a Honda anunciaram um acordo para novos componentes químicos de baterias, incluindo células e módulos, para acelerar o plano de eletrificação das duas empresas. A próxima geração de baterias fornecerá maior densidade de energia, em menor tamanho, e mais agilidade na recarga para produtos de ambas as empresas.

Sob o acordo, as companhias trabalharão em conjunto com base na próxima geração do sistema de bateria da GM, com o intuito de que a Honda utilize os módulos de bateria da montadora americana. A colaboração irá atender os veículos específicos de cada marca. A economia de escala e eficiência global de manufatura proporcionarão maior valor aos consumidores.

“Este novo contrato com a Honda demonstra ainda mais a capacidade da General Motors de inovar em direção a um lucrativo portfólio de modelos elétricos”, disse Mark Reuss, Vice-presidente Executivo de Desenvolvimento Global de Produtos, Compras e Cadeia de Suprimentos da General Motors. “Nossa experiência de décadas e investimentos estratégicos em eletrificação, juntamente com o compromisso da Honda em promover o avanço da mobilidade, resultarão em melhores soluções para nossos clientes e um progresso em nossa visão de emissões zero”, complementa.

A GM e a Honda já têm um histórico de relacionamento em torno da eletrificação, tendo formado a primeira joint venture do mercado para produção de um sistema avançado de célula de combustível a hidrogênio até 2020. As equipes de desenvolvimento estão trabalhando de maneira integrada para oferecer uma solução comercial mais acessível para sistemas de armazenamento de células de combustível e hidrogênio.