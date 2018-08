Honda renova a CG na linha 2019

A Honda CG, desde sua primeira versão em 1976, vem conquistando a preferência dos consumidores de todo o Brasil. Em sua versão 2019, o veículo mais comercializado da história do país, ganha novas cores e grafismos, além de uma nova roda de liga-leve na versão líder de vendas, a CG 160 Fan, e no modelo de uso profissional, a CG 160 Cargo.

A CG 160 Titan 2019 é oferecida em três novas cores: vermelho e azul perolizado, e prata metálico. Grafismos inéditos exaltam o dinamismo do modelo e também sua esportividade, incorporando uma faixa de tanque na parte superior central, ao melhor estilo das esportivas CBR.

A CG 160 Fan 2019 terá também três opções de cores: o tradicional preto, um novo vermelho e a nova opção cinza metálico, todas complementadas por grafismos atualizados e pelas novas rodas de liga-leve, com o mesmo design da Titan.

Já a CG 160 Start também recebe a nova tonalidade de vermelho e mantém a opção em preto no modelo 2019. A CG 160 Cargo permanece disponível em opção única no novo modelo, branco.

As versões CG 125i Cargo e CG 125i Fan não sofrem alterações e continuam sendo comercializas como modelo 2018, nas cores branco, na primeira, e vermelho e preto, na segunda.

Economia e resistência

A CG 160 Titan, CG 160 Fan e CG 160 Start são dotadas do mais moderno e potente motor de sua categoria, o monocilindro 4 tempos de exatos 162,7 cm3, que gera 15,1 cv (etanol) e 14,9 cv (gasolina) de potência máxima a 8.000 rpm. A cifra do torque máximo também é recorde no segmento, 1,54 kgf.m (etanol) e 1,40 kgf.m (gasolina) a 6.000 rpm.

Já a CG 125i Fan, a "porta de entrada" no mundo das CG, é equipada com o um monocilindro de 4 tempos de 124,7 cm3, umcampeão em economia de combustível, e capaz de oferecer 11,8 cv de potência máxima a 8.500 rpm e 1,06 kgf.m de torque a 5.000 rpm. Ambos motores contam com transmissão de cinco velocidades e embreagem multidisco em banho de óleo.

Comum a todas as CG é o chassi na consagrada arquitetura Diamond, na qual o motor desempenha papel estrutural. Realizado em chapa de aço estampado, é fator fundamental para garantir a resistência e longevidade das CG. Em conjunto com as modernas suspensões e sistema de freios, tal estrutura garante maneabilidade, estabilidade e segurança ímpar.

Toda a linha CG estará à disposição na rede de concessionárias a partir de setembro.