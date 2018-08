Homenagem do Dia dos pais reúne comunidade escolar

(Foto: Divulgação )

Como de costume, o primeiro final de semana de agosto é marcado pela apresentação de Dia dos Pais na ESI Colégio Auxiliadora. Neste ano, na sexta-feira, foi o dia dos pequenos do berçário demostrarem todo o seu amor aos papais, e, no sábado, a festa foi dos alunos do maternal ao 5º ano.

O evento iniciou com as palavras da Diretora de ensino, Irmã Shirley, que falou sobre a importância da família, das vivências e conduziu um momento de espiritualidade. Em seguida, o professor de musicalização fez uma breve reflexão sobre “dias melhores” e cantou aos convidados.

Logo após, iniciaram-se as apresentações. Com muita alegria e criatividade, as crianças dançaram, cantaram, declamaram uma poesia musical e encenaram para seus pais e familiares.