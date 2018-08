Homem que estuprou e matou enteada, em Ramilândia é condenado a 57 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Matelândia condenou nesta sexta-feira, 17 de agosto, um homem acusado de homicídio qualificado. A vítima, de dois anos de idade, era enteada do réu, que, na ausência da mãe, estuprou e depois a matou a criança. A pena recebida foi de 57 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro, em uma residência na área rural de Ramilândia, município da comarca, no Oeste paranaense.

O homem, que está preso preventivamente e não poderá recorrer em liberdade, foi condenado por estupro de vulnerável e homicídio com quatro qualificadoras: motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

