Homem morre após bater contra carreta na BR-277

Um homem de 31 anos morreu na madrugada de sábado (28), em um grave acidente envolvendo um automóvel VW/Novo Voyage com placas de Foz do Iguaçu/PR e uma carreta com placas do Paraguai.

O acidente foi registrado por volta da 0h30 quando o veículo colidiu na traseira do caminhão que transportava cerâmicas. Os veículos seguiam pela BR-277, sentido Cascavel a Foz do Iguaçu, e no KM 701,5 (São Miguel do Iguaçu).

O condutor do carro, senhor Maurício Camatti, 31 anos, natural de Medianeira/PR, foi a óbito no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Foz do Iguaçu. O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu para os trâmites legais.