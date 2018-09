Homem levava haxixe “embalado” no corpo

Céu Azul - Um homem foi preso com um quilo de haxixe pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Céu Azul. Ele estava dentro de um ônibus que fazia a linha de Foz do Iguaçu a Florianópolis.

O coletivo foi abordado pela polícia na BR-277 no fim da noite de quinta-feira. Com auxílio de um cão farejador, os policiais identificaram droga em um passageiro. O haxixe estava preso ao corpo do acusado, com fitas, na cintura e nas panturrilhas.

O passageiro contou aos policiais que pegou a droga em Santa Terezinha de Itaipu e a deixaria em Florianópolis.

A droga e o passageiro foram encaminhados à Polícia Civil de Matelândia.

Em outra abordagem a ônibus na rodovia, no mesmo trecho, a polícia apreendeu 9,8 quilos de maconha. A droga estava na bagagem de um passageiro de 19 anos, que disse que saiu com a maconha de Foz do Iguaçu e a deixaria em Cascavel. Ele foi preso por tráfico de drogas.