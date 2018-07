 Homem é preso com acessórios para arma de fogo na Ponte Internacional da Amizade

(Foto: Polícia Federal )

Na sexta-feira (20), no âmbito da Operação Fronteira Integrada, ação conjunta entre servidores da Receita Federal, policiais do BPFron e da Força Nacional resultou na apreensão de diversos acessórios para arma de fogo.

A ação ocorreu à tarde, por volta das 14h, quando uma Van, com placas paraguaias, foi abordada ao travessar a Aduana sentido Brasil. O veículo estava ocupado somente pelo condutor, um cidadão paraguaio. Iniciou-se então uma busca minuciosa no interior da Van por suspeitar de algo ilícito.

Logo foi possível flagrar dois fundos falsos com mercadorias ocultas, um na lateral do veículo e o outro no painel. Durante a retirada dos itens ocultos, constatou-se que se tratavam de diversas lunetas para arma de fogo, espargidores de pimenta e uma arma de Air Soft com munições. Após ser questionado, o condutor informou que estaria apenas transportando as mercadorias para Foz do Iguaçu, sem dar mais detalhes do destino.

Os itens e o veículo foram apreendidos. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.

Já na noite de sábado (21), por volta das 21h30, foi abordado um táxi paraguaio com uma passageira de 22 anos natural de Niterói/RJ. Ao verificar a mala da jovem, foram encontrados 46 carregadores de fuzil calibre .556, 11 carregadores de fuzil calibre .762 e 01 carregador de pistola 9mm. Os itens estavam ocultos na mala em meio a roupas pessoais. Após ser questionada, a mulher informou que receberia a quantia de R$ 10mil para realizar o transporte até Rio de Janeiro. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada com os carregadores apreendidos para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.