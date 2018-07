(Foto: Divulgação )

Um homem de 30 anos ficou em estado grave em decorrência de um acidente inusitado na tarde de ontem em Nova Aurora. De acordo com informações do Consamu, a vítima foi prensada por um carro em um muro e teve ferimentos graves. O homem foi encaminhado para o HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Francismar Elias da Silva teve ferimentos internos e precisou do socorro aéreo do Consamu. O helicóptero pousou no Estádio Olímpico de Cascavel.