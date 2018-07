Homem é morto a tiros no Floresta

Homem foi morto dentro de casa no Bairro Floresta (Foto: Fábio Donegá)

Um homem de 30 morreu baleado na noite de ontem no Bairro Floresta e m Cascavel. Wellington Zuconelli foi atingido por dois disparos de arma de fogo dentro de casa. Um homem se aproximou e atirou contra a vítima pela porta da casa que estava aberto. Um veículo deu fuga para o atirador. A polícia investiga o caso.

Em outras situações, duas pessoas foram esfaqueadas neste fim de semana. Um dos casos ocorreu na noite de sábado, na Rua Lagoa Bonita, Bairro Morumbi, em Cascavel e a vítima morreu na tarde de ontem, no Hospital Universitário. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil como latrocínio, o primeiro registrado neste ano.

Mikael Olivera, de 29 anos, teria sido assaltado e foi ferido pelo ladrão. Ele pediu ajuda a populares, que chamaram uma ambulância do Siate do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência.

Ele foi socorrido em estado grave, sofreu parada cardíaca no local e foi reanimado. O estado do rapaz era de tamanha gravidade que o médico do Siate pediu que, no HU (Hospital Universitário), para onde ele foi levado, a sala de cirurgia e as bolsas de sangue já estivessem prontas para atender o rapaz. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

A segunda vítima de esfaqueamento foi socorrida na madrugada de ontem, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel.

O rapaz, de 20 anos, atingido por golpes de faca e pediu socorro em uma casa. Populares acionaram o Siate e levaram a vítima ao HU.