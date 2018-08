Homem é condenado a 22 anos por homicídio

A sessão do júri de ontem realizada no Fórum de Cascavel condenou a 22 anos de prisão Gustavo Borges pela morte de Patrícia Carolina dos Santos Miranda e pela tentativa de matar Gustavo Lima dos Santos com disparos de arma de fogo. Os crimes aconteceram no dia 22 de outubro de 2015.

Na época, dois adolescentes assumiram a culpa do crime, mas, conforme as investigações, era apenas para tentar desviar a atenção de Gustavo. “A mãe de um dos adolescentes, na época, disse que o filho estava em casa no momento do crime. Testemunhas relataram que ele não era o autor do crime. De forma muito estranha, na época, ele se apresentou à polícia com uma advogada da qual a mãe dele nem sabia da existência e que eles não tinham condições de pagar. Alguém pagou essa advogada para o menor assumir a autoria do crime”, disse o promotor Alex Fadel aos jurados, no plenário.

No julgamento, a consideração foi de que o crime aconteceu por motivo torpe.

Patrícia teria comentado com amigas sobre um grupo de WhatsApp que teria sido criado para difamar algumas meninas jovens do Bairro Santa Cruz, conflito que teria motivado a morte de um adolescente um dia antes do assassinato da jovem de 19 anos. A acusação é de que Patrícia teria sido morta em vingança à morte do garoto. Ela foi atingida com vários disparos de arma de fogo em uma casa na Rua Suyas, no Bairro Santa Cruz.

