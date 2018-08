Hilux 2019 tem novo design

A nova Hilux 2019 chega ao Brasil. O design frontal modernizado e uma lista de equipamentos ainda mais recheada adicionam qualidades que visam realçar a essência da série: a robustez. Líder de seu segmento no mercado nacional nos últimos três anos, a Toyota Hilux tem produção na fábrica de Zárate, província de Buenos Aires, Argentina, onde é manufaturada de acordo com os valores e padrões globais de qualidade, durabilidade e confiabilidade da Toyota. Com as mudanças incorporadas na linha 2019, a picape da Toyota traça nova direção na busca por superar as expectativas de seus clientes.

Um dos mais famosos nomes do segmento de picapes é, também, um dos mais tradicionais da história. Com meio século de vida completado em 2018, a Hilux chega a um novo patamar de seu ciclo de existência e atuação global. Trajetória marcada, inclusive, por sucessivas evoluções, moldadas pelas transformações em uma sociedade cada vez mais moderna, dinâmica e urbanizada.

Quando nasceu, em março de 1968, a picape da Toyota era equipada por um propulsor de 70 cv de 1.5 litro. O chassi era separado por uma suspensão dianteira de molas triangulares, enquanto a traseira era rígida de eixo/mola. Sua transmissão acompanhava caixa manual de quatro velocidades. Comportava até três passageiros e carga de até 1.000 kg.

Design externo

Inspirada em um conceito global de renovação, a Hilux 2019 reafirma a proposta de produto multiuso. Sua principal atribuição, enraizada por um DNA essencialmente dotado de robustez, tem como diferencial para a linha 2019 novo desenho frontal nas versões SRX, SRV e SR.

O modelo incorpora desenho de grade hexagonal, traçada por três sólidas barras horizontais contornadas por um acabamento cromado. As alterações implicaram na remodelação do para-choque dianteiro, onde foram incorporados faróis de neblina, equipamento presente desde a versão SR.

Resultante das alterações, o design ficou mais enxuto e aerodinâmico. Agora são 5.315 mm de comprimento, 15 mm menor em relação ao modelo 2018. Na altura, permanecem os 1.815 mm e os mesmos 1.855 mm de largura, assim como a distância entre eixos, de 3.085 mm.

Carro-chefe da linha, a SRX trará badge alusivo ao 50º aniversário da picape, como homenagem à tradicional história de uma das picapes mais icônicas do mundo. As modificações externas são complementadas pela introdução de novas rodas 18”, o que destaca ainda mais sua robustez. Outra novidade de série na versão SRX 50th anniversary, de olho no uso e conveniência aos clientes, é a inclusão de capota marítima.

A versão SRV adota rodas 18” e maçanetas externas cromadas, características que impulsionam o aspecto visual da picape.

Já os modelos focados para o trabalho mantêm o design externo da linha 2018. Todas essas versões, no entanto, receberam novos itens e alterações internas. São elas: Standard Power Pack - nova denominação a partir das novidades implementadas na versão básica -, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi. Essas configurações são majoritariamente

comercializadas pelo canal de Vendas Diretas da Toyota.