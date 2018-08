Harley Motor Show e Hollywood Dreams Cars estão chegando a Foz

Inaugura em dezembro o Harley Motor Show, exposição de motos antigas e customizadas. O atrativo também vai contar com restaurante e bar temático e terá espaço para festas e eventos. Ainda no primeiro semestre de 2019, será inaugurado o Museu de Carros Hollywood Dream Cars, com mais de 40 carros clássicos antigos das décadas de 30, 40, 50, 60 e 70 com uma área total 3.000 metros quadrados. O Foz do Iguaçu Park Show, complexo turístico de entretenimento para família, gastronômico e compras, localizado na Avenida das Cataratas, já conta hoje com quatro atrações: Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Ice Bar.